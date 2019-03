Chelsea - Olivier Giroud bientôt de retour en Ligue 1 ?

En manque de temps de jeu à Chelsea, l'attaquant de l'équipe de France a évoqué la possibilité de revenir en Ligue 1, et notamment du côté de Lyon.

Actuellement avec l'équipe de pour préparer les deux premiers matches des éliminatoires pour l' contre la Moldavie et l' , Olivier Giroud s'est confié au Progrès et au Dauphiné Libéré sur son avenir. L'avant-centre champion du monde ne cache pas qu'il pourrait revenir en France, et plus précisément à .

"On peut imaginer un retour en France, on ne sait pas ce que l’avenir nous réservera", a-t-il notamment déclaré. "Ce n’est pas la priorité du moment, mais je serai ouvert à toutes les propositions parce que je suis heureux quand je joue." Auteur d'un triplé en sur la pelouse de Kiev, Olivier Giroud est le meilleur buteur de la compétition (9 réalisations).

Maurizio Sarri fait pourtant peu appel à lui en championnat, une situation qui ne s'est pas arrangée depuis l'arrivée de Gonzalo Higuain cet hiver. Sur les six derniers matches de , le Français n'est entré en jeu qu'à deux reprises ; il n'a plus été titulaire depuis le 30 décembre à (1-0). En 21 apparitions - pour seulement 685 minutes - l'ancien montpelliérain n'a inscrit qu'un seul but cette saison, en novembre dernier lors de la défaite de son équipe sur la pelouse de (1-3).

"Je sais ce qu’il se dit et je suis très content de l’intérêt de certains clubs français à mon égard. On a cité Lyon car le président en a parlé. C’est un club avec de très bons jeunes, de très bons joueurs, un très bon staff. Sur la scène internationale, on a vu de bons matches de Lyon contre City, ou face à Barcelone, même si le retour a été plus délicat", a-t-il poursuivi. Un moyen d'ouvrir la porte à un transfert dans le club de Jean-Michel Aulas dès l'été prochain ?

"Lyon est un très bon club, une grande équipe, comme d’autres en France. Bien sûr. J’ai envie de redevenir important, avec la confiance d’un coach. Je ne manque pas de respect aux attaquants en place, notamment le jeune [Moussa] Dembélé qui réussit de belles performances. Je respecte totalement. Je sais aussi qu’à Lyon, on parle de certains départs."