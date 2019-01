Chelsea, N'Golo Kanté : "Heureux d'accueillir Christian Pulisic"

Le milieu de terrain français voit d'un bon oeil l'arrivée de l'ailier du Borussia Dortmund. Il est revenu sur le faux pas contre Southampton.

Chelsea a lancé le mercato hivernal de la meilleure manière en s'offrant les services de Christian Pulisic, prêté dans la foulée au Borussia Dortmund et qui fera ses débuts avec les Blues dès l'été prochain. Une recrue qui plaît à de nombreux joueurs actuels du club londonien. Après avoir reçu les louanges de César Azpilicueta, l'ailier américain de 20 ans a également été complimenté par un champion du monde évoluant à Chelsea.

Après la rencontre contre Southampton, N'Golo Kanté a souhaité la bienvenue à la future recrue estivale des Blues, Christian Pulisic : "Nous savons qu'il est un bon joueur. Il fait des bonnes choses pour le Borussia Dortmund et nous sommes heureux de l'accueillir à Chelsea".

Défendre la FA Cup

Le milieu de terrain des Blues est revenu sur l'échec contre Southampton, à domicile : "C'était un peu difficile. Nous n'avons pas complété notre objectif à la maison. Nous avons affronté une équipe très compacte à Southampton, nous avons eu quelques occasions mais nous n'avons pas marqué. Je pense que nous avons très bien défendu dans ce match".

"Nous avons essayé de garder le ballon en première mi-temps, nous avons poursuivi notre plan. Nous avions plus de places et nous avons essayé de trouver un moyen de marquer, mais je pense que nous avons raté quelques occasions, le gardien a fait des arrêts et il s'est battu jusqu'à la fin et a marqué le but", a ajouté le champion du monde 2018.



Néanmoins, N'Golo Kanté l'assure, les Blues ne vont pas ressasser longtemps le match contre Southampton. En effet, le milieu de terrain français a assuré que Chelsea est prêt à entamer la défense de son titre en FA Cup : "Non, non, nous voulons faire de notre mieux dans chaque compétition. La FA Cup arrive, nous l'avons remportée la saison dernière et nous sommes prêts à jouer".