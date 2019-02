Chelsea, N'Golo Kanté est à l'aise dans son nouveau rôle sous Maurizio Sarri : "Je me régale"

Positionné un peu plus haut au milieu de terrain cette saison sous Maurizio Sarri, le Français apprécie son nouveau rôle.

Le positionnement de N'Golo Kanté à Chelsea continue de faire débat. Positionné en tant que milieu relayeur, plus haut que d'habitude, le milieu de terrain français est parfois critiqué par la presse. Beaucoup de questions sur sa position et la possibilité de le voir jouer en lieu et place de Jorginho juste devant la défense ont été posées à Maurizio Sarri ces dernières semaines. Mais après la victoire contre Malmö, N'Golo Kanté a assuré bien se sentir à son poste.

"C'est quelque chose de possible de jouer le rôle de Jorginho, mais le manager décide. C’est bien, c’est bon. J'aime ce poste plus avancé. Est-ce que je le préfère ? Cela dépend du jeu, mais j’aime bien. Je suis avec le manager et j’apprécie la façon dont je joue maintenant. C’est une position que j’ai occupée quand j’étais en France. Je suis heureux de participer davantage aux positions offensives pour changer le jeu. Je l’apprécie et je me régale", a confié N'Golo Kanté.

"Manchester City n'est pas imbattable"

"Jorginho est arrivé cette saison. Il va très bien. Il connaît très bien la philosophie du manager. Il est très important pour nous au club. Nous allons bien. En tant qu'équipe, nous avons quelques difficultés pour le moment, mais nous sommes tous ensemble et personne n'est spécial. Nous avons raté beaucoup d'occasions d'être heureux comme en FA Cup et quelques matchs en championnat", a ajouté le champion du monde 2018.



Le milieu de terrain français est revenu sur le mécontentement des supporters de Chelsea après les résultats récents et la façon dont l'équipe joue depuis l'arrivée de Maurizio Sarri : "Nous pouvons comprendre leur déception face à nos performances à certains moments de la saison. Je pense que nous voulons tous devenir plus serrés et nous serons tous ensemble pour la finale et le reste de la saison".



N'Golo Kanté espère une victoire en finale de la League Cup : "Manchester City est une super équipe. Nous avons joué trois fois cette saison. Au cours des trois derniers mois, nous les avons joués chez nous et à l'extérieur. C'était des matches différents. Je pense que c’est possible. Ils ne sont pas imbattables. Nous devons partir avec beaucoup d'espoir et bien nous préparer pour le match. Après notre dernier résultat contre Man City, il était difficile d'accepter la défaite. Nous avons encore perdu contre Manchester United. Cette victoire (contre Malmo) est une bonne chose pour nous donner confiance en nous et nous attendre à la finale de la meilleure façon. Pour être prêt, nous espérons pouvoir remporter la finale. Toute défaite comme celle-ci est difficile à accepter en tant que joueur. À Chelsea, nous ne sommes pas habitués à cela".