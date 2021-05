Chelsea - N'Golo Kanté, cette sortie prématurée qui ne rassure pas...

Sélectionné par Didier Deschamps mardi soir, le Français a cédé sa place à la demi-heure de jeu lors du match contre Leicester. Forcément inquiétant.

Chelsea et la France peuvent s'inquiéter... Ce mercredi matin, la forme physique de N'Golo Kante interroge après que le milieu de terrain central ait quitté le choc de Premier League contre Leicester City après seulement une demi-heure de jeu, mardi soir. Pierre angulaire de la refonte réussie des Blues sous Thomas Tuchel, il semblait touché.

Néanmoins, les premiers signes sont positifs. Comme Thomas Tuchel l'a déclaré après le match, son milieu de terrain était sorti par précaution. Pourtant, avec la finale de la Ligue des champions à jouer pour le club et l'Euro 2020 pour son pays, force est de constater que cette légère alerte n'a rien de rassurant. Bien au contraire...

"Il a senti ses ischio-jambiers et craignait de se blesser s'il continuait à jouer"

"N'Golo n'est pas blessé. Il m'a dit - et je l'ai bien compris en français - qu'il était sorti avant une blessure. Il a senti ses ischio-jambiers et craignait de se blesser s'il continuait à jouer", a assuré l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain face aux journalistes après la rencontre. Toute blessure pour le Français serait un coup dur pour Thomas Tuchel et Didier Deschamps, tant N'Golo Kanté est un élément central de leurs dispositifs respectifs, d'autant plus qu'il est en très grande forme ces dernières semaines.

L'ancien coach du Paris Saint Germain a atteint sa deuxième finale consécutive de la Ligue des champions en grande partie grâce aux exploits de N'Golo Kante lors des huitièmes de finale. À l'approche de la finale de C1 contre City et malgré deux victoires contre l'équipe de Pep Guardiola, l'absence de l'ancienne star de Caen serait un coup de marteau.

Quant à Didier Deschamps, la non-disponibilité de N'Golo Kante n'est peut-être pas aussi critique que pour le club, mais étant donné que le joueur de 30 ans a disputé tous les matchs de son triomphe en Coupe du monde Russie 2018, cela lui causerait toujours des maux de tête alors qu'il vise à emmener les Bleus vers un nouveau titre cet été.