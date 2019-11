Chelsea - Mourinho inquiet pour la défense dans les "gros matches"

L'entraîneur portugais a estimé que son ancienne équipe avait encore des problèmes à résoudre si elle voulait à nouveau lutter pour le titre.

n'est pas prêt à lutter pour les toutes premières places du championnat anglais selon José Mourinho, qui voit les plus grosses équipes profiter des faiblesses défensives de l'équipe de Frank Lampard.

Les Blues occupent actuellement la troisième place du tableau - à égalité de points avec Leicester, 2e - après une victoire à domicile contre Crystal Palace ce samedi (2-0). Ces derniers se sont rattrapés après un début de saison mitigé pour s'imposer comme un candidat sérieux au Big Four, eux qui se déplaceront à l'Etihad Stadium pour y défier après la trêve internationale.

Trois fois champion d' en deux passages sur le banc du club, José Mourinho n'est pas convaincu de la capacité de l'équipe à se mêler à la lutte pour le titre. Le technicien portugais pointe du doigt certains résultats décevants, comme la détaite contre en ouverture ou celle à domicile contre .

De même sur la scène européenne, les coéquipiers de Tammy Abraham n'ont pas toujours semblé très costauds, en atteste leur dernier match nul contre l' ... 4-4, eux qui s'étaient déjà insclinés à Stamford Bridge contre Valence en septembre.

"Lors du premier week-end j'étais inquiet et je le suis toujours à propos des grands matches, a ainsi déclaré le Special One à Sky Sports. Je pense que le travail [effectué] est fantastique. Les jeunes qui arrivent dans l'équipes s'intègrent extrêmement bien avec les joueurs de classe mondiale comme Willian ou Kanté.

"Je pense que Frank [Lampard] fait un très, très bon travail. Mais ils ont perdu deux fois contre United et contre Liverpool à la maison. Ils ont encaissé quatre buts contre l'Ajax et je suis très curieux de les voir lors du prochain match à l'Etihad. Je suis curieux de voir s'ils ont trouvé cet équilibre entre le beau football qu'ils pratiquent et le pragmatisme que les meilleures équipes doivent avoir pour jouer contre les meilleures équipes.

"Quand ils auront trouvé cela je pense qu'ils auront une grande équipe pour le futur. Je ne crois pas qu'ils puissent finir dans les deux premiers, mais je crois sérieusement qu'ils peuvent finir dans le Top 4."