Chelsea - Mount : "Nous pouvons faire partie des meilleures équipes dans chaque compétition"

Installé dans l'équipe de Frank Lampard depuis le début de la saison, le jeune joueur des Blues espère remporter son premier trophée.

Vainqueurs 1-0 à la Johan Cruyff Arena il y a deux semaines (l'un des résultats les plus probants depuis l'arrivée de Frank Lampard), les Blues reçoivent l' ce mardi en . Une victoire qui était venue au coeur d'une série de sept succès consécutifs, terminée par l'élimination en contre .

Après un début de saison mitigé, Mason Mount et ses coéquipiers sont en confiance depuis plusieurs semaines. "Nous avons dû faire face à la concurrence tout au long de notre passage au centre de formation, a déclaré Mount ce lundi. On arrive dans une équipe et il y a des joueurs de tous les pays différents, donc il faut travailler pour montrer à quel point on est bon.

"Il y a toujours eu cette concurrence à donc nous sommes prêts pour cela. Nous voulons gagner des trophées et nous voulons être en tête du championnat. Nous devons juste continuer à nous améliorer, c'est ce que nous avons montré ces dernières semaines. Si nous continuons à ce niveau, nous pouvons clairement faire partie des meilleures équipes dans toutes les compétitions."

Le jeune joueur a également évoqué le management de Frank Lampard, qu'il a cotoyé à Derby County la saison passée. "Il a eu une grande influence sur moi. Travailler avec lui la saison dernière, savoir comment il aime travailler et jouer, cela nous a certainement donné avec Fikayo [Tomori, également à Derby l'an passé] un avantage en revenant à Chelsea.

"Il est brillant. J'apprends de lui chaque jour pour essayer de m'améliorer et il n'y a pas de meilleure personne avec qui travailler pour moi."