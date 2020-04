Chelsea - Mount jeune joueur le plus excitant de Premier League pour Cahill

Le milieu offensif de 21 ans s'est révélé au cours de sa première saison avec les Blues de Frank Lampard.

L'ancienne star d' Tim Cahill a déclaré qu'il pense que Mason Mount de est le jeune joueur le plus passionnant de la .



Après avoir passé la saison dernière en prêt à Derby County sous la direction de Frank Lampard, Mount, produit de l'académie de Chelsea, a réussi sa transition vers l'équipe senior des Blues en 2019-20. sous les ordres du même Lampard. Mount a fait 40 apparitions avec Chelsea cette saison, marquant six buts et ajoutant cinq passes décisives.

Le jeune homme de 21 ans a fait ses débuts en en septembre 2019, et Cahill pense que le milieu offensif a encore beaucoup à apporter.

Interrogé par Sky Sports sur son joueur le plus excitant du moment en Premier League, il a désigné le jeune anglais. "J'aime la façon de jouer de Mason Mount, a-t-il déclaré. Je pense que c'est un très bon buteur et qu'il a une grande carrière devant lui.

"L'une des raisons pour lesquelles je l'aime beaucoup, c'est son entraîneur [Lampard] et la façon dont il essaie de former un joueur similaire à lui. Il peut le diriger et lui montrer le bon chemin. Vous pouvez voir que son football commence à porter ses fruits cette saison. Je suis un grand fan."