Chelsea - Morata : "Sarri ? À la fin, je m'entraînais seul"

L’attaquant espagnol de 26 ans s'est confié à Goal dans un entretien exclusif. Il revient notamment sur son passage à Chelsea sous Maurizio Sarri.

Alvaro Morata se souvient de ses intéractions avec Maurizio Sarri à . Dans un entretien à Goal, le buteur international espagnol affirme avoir passé un très mauvais moment à Londres où il n'a jamais pu s'épanouir malgré des débuts plutôt encourageants.

"J’ai été comparé à Salah et Kane au début de la saison 2017-2018"

L'international espagnol semble enfin avoir tourné la page après une année 2018 orageuse où il a perdu ses repères avec Chelsea et la Roja. Il n'est néanmoins pas prêt d'oublier sa "très mauvaise période" dans la capitale anglaise :

"Je peux vous dire que tout le monde pensait à autre chose, mais finalement tout s'est mis en place. J'ai passé une très mauvaise période à Londres. À la fin, je m'entraînais seul. Maurizio Sarri est venu me parler, mais je savais que les choses n'allaient pas se dérouler comme il l'avait dit. J'étais très nerveux", se souvient Morata pour Goal.

L'article continue ci-dessous

"Ma femme était sous le choc, notez que je savais déjà que je pouvais signer pour l'Atlético si tout se passait bien et qu'ils avaient déjà disputé quatre matches auparavant en 2019. Je les ai tous vus à la maison avec ma femme et elle était stupéfaite ! Elle n'aime pas beaucoup le football et elle ne comprend pas comment je peux devenir comme ça, tellement cinglé en regardant des matches de l'Atlético, en criant à la maison. C’est une histoire que je voudrais raconter un jour".

Interview - Alvaro Morata : "J'avais perdu confiance en moi, l’Atlético a changé ma vie"

"J’ai été comparé aux performances de Salah et de Kane au début de la saison 2017-2018, et les gens m'ont fait une chanson, je ne pouvais même pas sortir à Londres... Et un jour je me suis levé avec une blessure dans le dos, mon niveau a baissé, et ils ont commencé déjà à raconter des rumeurs sur moi, en . Quand on est censé respecter les gens…", a encore confié l'ancien joueur du notamment.