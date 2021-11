Chelsea : Mendy se pose des questions pour le Ballon d'Or...

Edouard Mendy, le gardien de but de Chelsea, admet qu'il a été surpris de ne pas voir son nom sur la liste des 30 finalistes du Ballon d'Or, mais cette omission ne fait que l'inspirer à réaliser de plus grandes choses à l'avenir. Mendy a connu une première saison de rêve à Stamford Bridge la saison dernière, menant les Blues vers un succès en Ligue des champions pour la deuxième fois de l'histoire du club. Pas suffisant toutefois pour être honoré par une nomination au Ballon d'Or 2021...

"C'est quelque chose qui me motive et me pousse à travailler. Honnêtement, je me pose des questions", a expliqué Mendy à Canal Plus. "Si j'avais joué pour la France et que j'avais participé à l'Euro, est-ce qu'on aurait ce débat et cette réflexion ? Est-ce que je pense que c'est une injustice ? Non, je n'utiliserais pas ce mot", a-t-il ajouté.

"C'est la liberté de vote et d'expression"

"C'est quelque chose qui me motive à aller de l'avant, à travailler et à être performant en club et avec mon pays. Comme je l'ai dit après le match avec l'équipe nationale, c'est la liberté de vote et d'expression des journalistes, et ils votent honorablement et consciencieusement". Au total, 30 joueurs figurent dans la liste des présélectionnés pour le Ballon d'Or 2021. Cette liste ne contient qu'un seul gardien de but, Gianluigi Donnarumma, du Paris Saint-Germain, qui a aidé l'Italie à remporter l'Euro 2020 cet été.

Si Mendy n'a pas été retenu, plusieurs de ses coéquipiers de Chelsea ont fait partie de la liste. Le défenseur Cesar Azpilicueta et les trois milieux de terrain Mason Mount, N'Golo Kante et Jorginho figurent parmi les 30, ce dernier s'étant également révélé crucial dans la victoire de l'Italie à l'Euro. Romelu Lukaku figure également dans la liste en raison des efforts qu'il a déployés pour permettre à l'Inter de remporter la Serie A en 2020-21, avant son transfert à Stamford Bridge. Forcément frustant.