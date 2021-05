Chelsea, Mendy dit quand s'attendre à voir le meilleur de Werner et Havertz

Le gardien de but des Blues travaille quotidiennement avec les deux Allemands et s'attend à ce qu'ils performent à leur apogée la saison prochaine.

Edouard Mendy pense que Chelsea verra "le meilleur de" Timo Werner et Kai Havertz lors de la saison prochaine après que les attaquants allemands aient connu une première saison d'adaptation à Stamford Bridge. On attendait beaucoup des deux recrues les plus importantes de l'été lorsqu'ils se sont rendus dans l'ouest de Londres en provenance du RB Leipzig et Bayer Leverkusen au cours de l'été 2020, mais aucun n'a été à la hauteur du prix investi en lui.

Il y a eu des éclairs de génie et une étrange cause d'optimisme, mais il se peut que la régularité se révèle bien plus présente lors de la saison 2021-2022. Le gardien de Chelsea, Edouard Mendy a accordé une interview sur le site officiel du club londonien dans laquelle il a évoqué le cas des deux joueurs offensifs allemands : "Ce sont de très bons joueurs. Ce sont de jeunes joueurs et c'est la première fois qu'ils déménagent dans un autre pays".

"Je pense qu'ils ont eu besoin de quelques mois pour s'adapter et comprendre la Premier League, mais je les vois tous les jours et je sais à quel point ils sont bons. Je suis heureux pour eux. Ils ont montré leurs qualités sur le terrain. La saison prochaine, à 100%, nous verrons le meilleur de Timo Werner et Kai Havertz. Même cette année, nous avons apprécié leurs bons niveaux de performance et ils sont importants pour nous", a ajouté l'ancien gardien du Stade Rennais.

Combien de buts ont marqué Werner et Havertz ?

Havertz, qui a été utilisé comme un faux neuf par Thomas Tuchel au cours des dernières semaines, a marqué un doublé alors que Chelsea a battu son rival Fulham 2-0 lors de sa dernière sortie en Premier League. Werner a été à l'origine de l'un de ces buts et est l'un des cinq joueurs en Angleterre à avoir passé le cap des dix buts et dix passes décisives cette saison. Le joueur de 24 ans a trouvé la cible à 11 reprises, tandis qu'Havertz compte désormais huit buts à son actif.

Havertz et Werner espèrent à nouveau être titulaire lorsque Chelsea accueillera le Real Madrid mercredi lors du match retour de leur demi-finale de Ligue des champions. Au match aller, les deux équipes ont fait match nul 1-1, l'équipe de Tuchel - qui est déjà finaliste de la FA Cup et parmi les quatre premiers de la Premier League - est prête à se recentrer sur la compétition continentale. Mendy a ajouté: "Il n'est pas facile de basculer entre les deux matches de Ligue des champions avec un match de Premier League au milieu, mais nous l'avons fait".

"L'entraîneur sait à quel point il est difficile de rester concentré dans le match contre Fulham mais nous avons pris un bon début même s'ils nous ont pressés haut. Nous sommes restés forts ensemble et avons été cliniques dans la contre-attaque. Pour être honnête, nous avons gagné contre Fulham et ce fut un match difficile, mais maintenant nous devons récupérer et nous concentrer sur le match du Real Madrid. C'est une demi-finale et nous n'avons rien gagné. Nous devons être prêts pour cette bataille", a conclu Edouard Mendy.