Chelsea, Maurizio Sarri sur la position de N'Golo Kanté : "J'ai besoin d'un joueur pour déplacer la balle rapidement - il n'est pas le meilleur dans cela"

L'entraîneur italien ne compte pas remettre le champion du monde français juste devant la défense à l'actuel poste de Jorginho.

Maurizio Sarri est en danger. Chelsea a concédé une nouvelle défaite lundi en FA Cup contre Manchester United. Les Blues vivent une période compliquée et l'entraîneur italien pourrait bel et bien en faire les frais dans les prochaines semaines. Ses choix tactiques sont parfois incompris à l'image du positionnement de N'Golo Kanté. En conférence de presse, l'ancien technicien de Naples s'est montré inflexible à ce sujet, il ne voit pas le champion du monde français évoluer au poste détenu actuellement par Jorginho.

"Mettre N'Golo Kanté plus bas, devant la défense ? Cela dépend de votre vision du football. Dans cette position, je veux un joueur capable de déplacer la balle très rapidement. Ce n'est pas la meilleure caractéristique de N'Golo Kanté. N'Golo est très utile pour nous, mais celui-ci n'est pas sa meilleure caractéristique. Il est champion du monde et double champion d'Angleterre ? Oui, mais dans un autre système", a analysé Maurizio Sarri.

"Le système n'est pas le problème"

L'entraîneur de Chelsea s'est défendu après la récente dynamique : "Comme vous le savez très bien, ce n’est pas très facile car nous n’avons pas le temps. Mais nous essayons de résoudre nos problèmes. Ce n'est pas facile. Parce que, sur le terrain, nous n'avons pas de temps pour le moment. Mais nous essayons de parler avec les joueurs. Nous essayons d'éviter certaines erreurs par vidéo. Mais ce n'est pas facile car nous devons jouer tous les trois jours. Sur le terrain, nous n'avons pas le temps. Le système est un faux problème. Je sais très bien que lorsque nous perdons, je dois mettre un attaquant sur le terrain. Quand on gagne, je dois mettre un défenseur sur le terrain. Mais je veux voir le football d'une autre manière".

L'Italien a réagi au mécontentement des supporters à son encontre : "Comme je l’ai dit lors de la dernière conférence de presse, c’est très simple : nous devons gagner trois ou quatre matches de suite. C'est la seule solution. Je peux très bien comprendre la frustration de nos fans car ils sont habitués à gagner. Et maintenant, nous avons des problèmes, alors je peux très bien comprendre. Mais il n'y a pas d'autre moyen. Nous n'avons qu'à avoir de bonnes performances et de bons résultats".



"Bien sûr, en ce moment, il est très difficile de penser que nous sommes capables de gagner trois ou quatre matches consécutifs. Mais dans le football, tout peut changer en une journée. Je pense que nous avons besoin d’une bonne performance et de bons résultats, avec le plus de confiance possible. Je dois penser que je serai le manager de Chelsea pour longtemps sinon, je ne peux pas travailler. Je ne suis pas sûr mais je dois penser ça et je veux travailler avec un objectif à long terme", a conclu Maurizio Sarri qui dispose de trois matches pour rétablir la situation chez les Blues sous peine d'être évincé.