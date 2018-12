Chelsea, Maurizio Sarri se pose des questions sur le mental de ses joueurs

L'entraîneur italien ne veut pas engager de psychologue mais est conscient des lacunes mentales de certains de ses joueurs.

Quatrième de Premier League, Chelsea a mal débuté la période des fêtes avec une défaite surprenante face à Leicester. Dominateurs, les Blues se sont fait surprendre par un but de Jamie Vardy et ont été incapable de trouver la faille contre le bloc des Foxes. Une défaite qui fait mal au classement puisque les Gunners reviennent à hauteur de Chelsea qui prend du retard sur les trois premiers.

Après la rencontre, Maurizio Sarri a écarté la possibilité d'engager un psychologue pour le moment : "Non nous n'en avons pas. Pas pour le moment, parce que ce n'est pas facile. J’avais un psychologue sportif en Italie il ya 15 ans, c’était vraiment très difficile car les clubs n’étaient pas prêts à ce moment-là, mais je pense qu’ils ne le sont pas aussi maintenant".

Sarri dubitatif

L'entraîneur de Chelsea ne pense pas que la défaite contre Leicester soit due à de la fatigue : "La performance physique, je ne connais pas les chiffres, mais lors du match contre Bournemouth, c’était l’un des meilleurs de la saison, peut-être le meilleur en qualité. Je ne pense pas qu'il soit possible que la condition physique change en deux minutes".

"Contre Leicester, nous étions très bien pendant 55 minutes et deux minutes après le but, nous avions des problèmes, alors je pense qu'il y a une autre raison. Nous avons perdu le match parce que la réaction après le but était dans la mauvaise direction, je pense que nous n'avions plus qu'à continuer. Nous étions en plein contrôle du match. Nous étions dangereux sans rien concéder à nos adversaires, donc nous n'avions plus qu'à continuer", a ajouté Maurizio Sarri.

L'ancien de Naples a évoqué l'entrée de Fabregas : "Pour le moment nous sommes trop nombreux. Nous avons 28 joueurs et il est impossible de tous les utiliser. Je pense que 25 est le bon chiffre. Nous avons beaucoup de milieux offensifs et nous n'avons que N'Golo Kante comme milieu de terrain défensif, il n'est donc pas facile pour le milieu de terrain d'avoir le bon équilibre".