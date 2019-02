Chelsea, Maurizio Sarri : "Mes joueurs ont besoin d'être libres pour éviter un nouveau désastre contre Manchester City"

L'entraîneur des Blues a encore en mémoire la lourde défaite de son équipe face à Manchester City en Premier League.

Chelsea a l'occasion de remporter, très certainement, son seul titre cette saison. Hormis en Ligue Europa où les Blues sont encore en course, en Premier League ils sont distancés et éliminés en FA Cup, donc la League Cup reste quasiment la seule opportunité du club londonien de gagner un titre cette saison. Mais cela s'annonce compliqué face à Manchester City qui a humilié Chelsea il y a quelques semaines en Premier League. En conférence de presse, Maurizio Sarri a demandé à ses joueurs d'être plus libérés.

"Je pense que nous avons eu de la chance lors du premier match contre City parce que nous étions en difficulté en première période. Nous avons marqué à la dernière minute de cette période, puis le match a changé. Nous avons été malchanceux lors du deuxième match parce que nous avons très bien démarré pendant cinq minutes, puis nous avons concédé un but stupide et nous n'avons pas pu réagir. C'était une catastrophe", a confessé Maurizio Sarri.

"Il faut du temps"

"Je pense que la vérité est au milieu. Ce n'est pas vrai, le 2-0 il y a deux mois, ou le 6-0 il y a deux semaines. Pour nous, c'est vraiment très important de rester dans le match très longtemps Et cela nous donnera notre meilleure chance. Dans ce match, pendant 30 minutes, j'ai vu une équipe très inquiète. Sans confiance. Donc, je ne veux pas leur mettre la pression demain. Je veux que leurs esprits soient vraiment libres. Je pense que nous ne préparerons le match que samedi. Je n'aimais pas notre esprit dans les 30 premières minutes. Je veux voir quelque chose de plus libre", a ajouté l'Italien.

Maurizio Sarri a justifié ses choix face à Malmö : "Je veux voir mes joueurs avant de décider. Bien sûr, pour N'Golo Kante avait besoin de repos. Et j'étais un peu inquiet pour Azpi, parce que je voulais Zappacosta sur le terrain aujourd'hui, mais il avait un problème de fièvre hier, il était donc impossible pour lui de jouer. Alors j'ai essayé de réduire, pour lui, 20 minutes. Même chose pour Kante. Ensuite, j'ai eu l'impression sur le banc que Ross Barkley était plus fatigué que Mateo Kovacic à ce moment du match".



Il est revenu sur les rumeurs de départ : "Pourquoi Guardiola n'a jamais été annoncé parmi les possibles virés lors de sa première saison ? Parce qu'il a eu de la chance. Je ne sais pas. Vous devez demander au club. Vous devez demander aux deux, Manchester City et Chelsea. Mais je ne sais pas si je suis sous la pression de mon club ou de toi. Je ne sais pas pour le moment. Je pense que si vous choisissez Guardiola, vous devez attendre car le club sait très bien que Guardiola a besoin de temps. Ce n'est pas vraiment très facile pour une équipe anglaise de jouer ce genre de football, alors c'est normal".