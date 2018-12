Chelsea, Maurizio Sarri : "Le contrat de Hazard ? Si nous voulons programmer le futur, nous devons résoudre ce problème"

L'entraîneur de Chelsea a préféré parler du rôle de l'international belge et de son positionnement sur le terrain plutôt que de son futur.

L'avenir d'Eden Hazard est le sujet de préoccupation principal du côté de Chelsea. En fin de contrat en juin 2020, la pépite des Blues n'a toujours pas prolongé son bail avec le club londonien et laisse planer le doute sur ses intentions. Avant le match contre Crystal Palace, Maurizio Sarri a forcément été interrogé par les médias sur l'avenir du Belge.

"Le contrat d'Eden Hazard ? Je ne sais pas mais je pense que c’est à eux de décider. Je n'ai aucun pouvoir pour faire ça. Je suis l'entraîneur, je ne suis pas le président. Je ne suis pas en charge du marché. Je veux lui parler uniquement de la position sur le terrain. Je pense que nous devons résoudre le problème. Si nous voulons programmer l'avenir, nous devons résoudre ce problème", a déclaré l'Italien.

Maurizio Sarri a préféré parler du positionnement du Belge : "J'étais vraiment confiant parce que c'est un excellent joueur. L’un des plus importants dans l’histoire de Chelsea, je pense, alors j’étais vraiment confiant qu’il pourrait marquer davantage. Le match de Watford ? Il préfère jouer à gauche ? La pression pour signer un attaquant ? Non, comme je l'ai dit auparavant. Je suis vraiment heureux avec lui dans ce rôle. Je ne sais pas s’il préfère jouer comme ailier ou attaquant. Mais s'il est capable de jouer comme il l'a fait lors du dernier match au centre, alors pour moi ce n'est pas un problème de le placer au centre".

Sarri soutient Koulibaly

"Non, non, car il est capable de jouer comme un ailier. Il est capable de jouer au centre du terrain. Je suis vraiment très content qu'il occupe ce poste car il est capable de marquer et d'ouvrir des espaces pour ses coéquipiers. Il est capable de venir jouer avec les coéquipiers. Je suis content qu'il soit dans cette position, mais il peut toujours jouer en tant qu'ailier, bien sûr. Je ne vois pas de problème de danger dans ce rôle. Il a disputé quatre matches en tant que rapide 9, il a marqué trois buts et obtenu trois aides. Donc je ne suis pas capable de voir le problème", a ajouté l'entraîneur des Blues.

Maurizio Sarri a botté en touche concernant l'arrivée d'un numéro neuf cet hiver : "Cela dépend du moment. Je pense qu'en ce moment, nous devons être solides. Avec Hazard dans cette position, je pense que nous pouvons devenir plus solides. C'est une bonne option aussi pour la phase défensive, je pense. Cela dépend du moment. Peut-être que dans le futur nous jouerons ensemble avec un attaquant et Hazard. Ce n'est pas un problème pour nous je pense".

Enfin, l'Italien a eu un mot envers son ancien joueur, Kalidou Koulibaly, victime d'insultes racistes face à l'Inter Milan : "Vous savez qu’en Italie, le football pose quelques problèmes. Surtout pour Naples, je pense. Nous nous sommes arrêtés alors que j'y étais deux fois, une fois contre la Lazio à Rome et une contre la Sampdoria à Gênes. Je suis vraiment très désolé pour Kalidou parce que c'est un homme merveilleux et je suis vraiment très désolé pour lui. Je pense qu'en Italie, nous pouvons faire plus pour résoudre ce problème".