Chelsea, Maurizio Sarri : "Il n'y a pas de plan B"

L'entraîneur italien rêve de voir Chelsea devenir comme le FC Barcelone et n'a pas remis sa façon de jouer en question.

Chelsea affiche ses limites. Les Blues ont été battu par Bournemouth en milieu de semaine en Premier League et connaissent un coup de moins bien ces dernières semaines. La tactique de Maurizio Sarri commence à être remise en question et surtout la manière de jouer prônée par l'Italien qui campe sur ses positions. En conférence de presse, Maurizio Sarri a confessé ne pas avoir de plan B dans sa manière de vouloir faire jouer Chelsea.

"Probablement oui, mais je savais très bien que c'était très difficile Le niveau est très élevé et cette équipe a joué un autre style de football. Mais nous pouvons le faire. Nous pouvons nous améliorer, changer les mentalités et jouer notre football. Pourquoi changer ? Je veux bien jouer avec le plan A. Il n'y a pas de plan B. Je ne veux pas changer quelque chose qui pour le moment ne fonctionne pas très bien. Je veux voir mon football jouer très bien. Ensuite, nous pouvons changer quelque chose. Tout le monde savait que Barcelone gagnait tout, il y a 10 ans, parce qu'ils jouaient très bien leur football. Alors tout d'abord, je veux très bien jouer mon football", a analysé l'entraîneur des Blues.

Hazard évolue

L'article continue ci-dessous

L'Italien a analysé le jeu d'Eden Hazard : "Je pense qu'il change. Il était habitué à jouer en tant que joueur individuel. Maintenant, il doit jouer d'une manière particulière. Ce n'est pas facile pour lui car il est devenu Hazard en jouant d'une autre manière, alors je sais très bien que ce n'est pas facile. Mais je peux voir que, maintenant, il est plus disponible pour jouer de cette façon. Il doit s'améliorer, bien sûr. C'est normal. Il est fantastique du point de vue technique et je pense qu'il peut faire plus tactiquement".

"Pour le moment, il n'est pas facile pour notre attaquant de jouer dans cette équipe. Comme vous le savez très bien ... Nous avons beaucoup de joueurs individuels comme Hazard, Willian et Pedro, il n'est donc pas facile pour l'attaquant de faire le bon mouvement au bon moment. Nous devons donc nous améliorer. Lors du dernier match, si nous avions marqué avant nos adversaires, le match aurait été vraiment différent", a ajouté le technicien des Blues.

Maurizio Sarri a évoqué la condition physique de Gonzalo Higuain : "Pour le moment, il n'est pas au top, physiquement. Au cours des 45 derniers jours, il n'a joué que quelques matches. À cause de son dos, mais aussi à cause de son implication sur le marché. Il doit donc s’améliorer car il est capable d’accélérer davantage que maintenant. Ensuite, je pense que s’il est capable de s’améliorer physiquement, il pourra nous être utile immédiatement".