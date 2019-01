Chelsea, Maurizio Sarri écarte la piste Gonzalo Higuain : "Je n'ai pas besoin d'un attaquant, mais peut-être d'un ailier"

L'entraîneur de Chelsea ne veut pas d'un numéro neuf supplémentaire malgré la blessure d'Olivier Giroud mais aimerait s'appuyer sur un nouvel ailier.

Quatrième de Premier League, Chelsea reste dans le sillage de Tottenham et Manchester City dans la course au titre et à la Ligue des champions. Les Blues ont réalisé une bonne première partie de saison et pourraient se renforcer en vue du sprint final. Alors que Gonzalo Higuain est annoncé à Chelsea depuis quelques semaines, la blessure d'Olivier Giroud augmente les chances de voir un attaquant supplémentaire arriver à Londres cet hiver.

Néanmoins, Maurizio Sarri a botté en touche concernant l'arrivée de Gonzalo Higuain. L'Italien compterait visiblement plus sur un nouvel ailier qu'un nouvel attaquant de pointe : "Non, parce que j’ai le choix avec Hazard dans cette position. Nous avons Morata, et Hazard peut très bien jouer dans cette position, comme nous l’avons vu lors des deux, trois derniers matches, donc je pense que pour le moment, je n’ai pas besoin d’un autre attaquant".

Pas de retour de prêts pour Batshuayi et Abraham

"Peut-être un autre ailier, parce que maintenant nous avons des problèmes avec les blessures de Pedro, de Callum Hudson-Odoi, de Ruben Loftus-Cheek, alors j’ai la possibilité de mettre Eden Hazard et quelle option j'ai pour le poste d'attaquant, mais à ce moment précis, je n'ai aucune option pour les ailiers", a ajouté l'ancien technicien de Naples dont l'effectif est touché par plusieurs blessures.

Par la même occasion, Maurizio Sarri a réfuté l'idée de voir Michy Batshuayi et Tammy Abraham prêtés respectivement à Valence et à Aston Villa revenir au club cet hiver et ce malgré la blessure d'Olivier Giroud : "Non je n'ai pas besoin d'un autre attaquant". L'Italien est donc pour le moins clair envers ses dirigeants, c'est un ailier sinon rien pour lui. Autant dire que la piste Gonzalo Higuain, déjà liée à Alvaro Morata, prend du plomb dans l'aile.

Une chose est sûre, Maurizio Sarri n'a pas dit non à un joueur offensif supplémentaire, en la personne de Christian Pulisic, acheté au Borussia Dortmund ce mercredi, en vue d'une deuxième partie de saison dans laquelle Chelsea est encore qualifiée dans toutes les compétitions et en course pour le titre de champion d'Angleterre, malgré un retard assez conséquent sur Liverpool.