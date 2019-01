Chelsea, Maurizio Sarri confirme l'arrivée de Gonzalo Higuain : "L'un des meilleurs attaquants que j'ai entraîné"

L'entraîneur de Chelsea a confirmé l'arrivée très prochaine de l'attaquant argentin, mais ce dernier ne pourra pas jouer contre Tottenham.

Ce n'est plus un secret pour personne, Gonzalo Higuain va bel et bien s'engager avec Chelsea. L'Italien est attendu depuis plusieurs jours à Londres tandis qu'Alvaro Morata va rejoindre l'Atletico Madrid, et Krzysztof Piatek va prendre la place de l'Argentin à l'AC Milan, dans un jeu de chaises musicales entre attaquants. Maurizio Sarri l'a confirmé en conférence de presse ce mercredi à la veille de la demi-finale retour de Carabao Cup contre Tottenham.

"C'est un attaquant très puissant. Surtout lors de ma première saison à Naples. Il s'est très bien débrouillé. Il a marqué 36 buts en 35 matchs en Serie A. Cette saison, il a marqué 39 buts. Alors il a très très bien fait. C'est l'un des meilleurs attaquants que j'ai entraîné dans ma carrière. Il a joué quatre saisons pour le Real Madrid, je pense qu'il a le caractère pour jouer ici. Il a l’expérience pour jouer ici", a indiqué l'ancien entraîneur de Naples.

"Je sais qu'ils essaient de signer le contrat avec lui aujourd'hui ... ils sont encore à quelques heures de le faire. Nous espérons qu'il apporte des objectifs, qu'il commence à marquer pour nous. Il est également très bon sur d'autres aspects, autres que les buts, mais c'est ce que nous espérons. Il a eu des difficultés récemment, mais nous espérons pouvoir le ramener à son meilleur niveau", a ajouté le technicien italien qui a déjà eu l'Argentin sous ses ordres à Naples.

Sarri heureux d'avoir son attaquant

En revanche, l'attaquant argentin ne sera pas disponible pour jouer contre Tottenham en Carabao Cup ce jeudi car il ne sera pas qualifié dans les temps pour la rencontre : "Je ne connais pas exactement la règle ici. Midi ? Ah, c'est impossible pour lui de jouer alors. Des soucis physiques ? Je ne sais pas parce que je dois parler avec le médecin. Je ne l'ai pas vu avant. Ensuite, je dois parler au club. Pour demain, je pense que c'est impossible.



Maurizio Sarri a réussi à convaincre Chelsea d'investir sur un joueur de plus de 30 ans, un fait rare ces dernières saisons : "Fait-il partie de mon avenir à Chelsea ? J'espère. Je pense que le club est d’accord avec moi quand je leur ai dit mon opinion sur l’équipe. Le marché de janvier est donc très difficile, surtout pour un attaquant. En janvier, il est très difficile de trouver l'un des plus importants attaquants au monde. Donc, le club fonctionne très bien. Ce n'est pas facile de trouver un nouvel attaquant, un attaquant très important, sur le marché de janvier".

Avant l'ouverture du mercato estival, Maurizio Sarri avait demandé du renfort à ses dirigeants notamment dans le secteur offensif, voici son souhait exaucé. Nul doute que Gonzalo Higuain apportera une plus value aux Blues par rapport à la première partie de saison, au vu du rendement d'Alvaro Morata et de son utilisation par l'Italien. Désormais, c'est à l'international argentin de jouer et de prouver que Maurizio Sarri a eu raison de lui faire confiance.