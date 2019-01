Chelsea, Maurizio Sarri confiant pour garder Callum Hudson-Odoi : "Il va rester chez les Blues"

L'entraîneur des Blues assure que le jeune espoir anglais ne partira pas cet hiver et souhaite même tenter de le conserver l'été prochain.

Chelsea tient bon pour Callum Hudson-Odoi. Le jeune espoir anglais est fortement courtisé par le Bayern Munich cet hiver et si ce dernier a formulé une demande de transfert, les Blues ne cèdent pas dans ce dossier et vont faire le maximum pour conserver l'un de leurs plus grands espoirs pour les années à venir. En conférence de presse, Maurizio Sarri est apparu très confiant concernant l'avenir de Callum Hudson-Odoi à Chelsea.

"Je ne suis pas frustré avec Hudson-Odoi. Sur le terrain, il se débrouille très bien: très bien à l'entraînement, très bien dans les matches. Je suis vraiment très heureux avec lui. Je ne suis pas content de la situation, bien sûr, mais je sais très bien que chaque grande équipe ici en Angleterre a le même problème. Ce n'est pas facile de garder ces jeunes joueurs. Il est, bien sûr, l'un des meilleurs joueurs de 18 ans en Europe, donc c'est très difficile", a indiqué l'Italien.

Sarri veut un milieu de terrain

"Mais, comme je l'ai déjà dit, le club m'a dit qu'il était hors du marché des transferts cet hiver, bien sûr. Et probablement, il le sera aussi en juillet. Je ne sais pas s'il sera satisfait de cela, mais je peux dire ce que je vois sur le terrain. Pour le moment, il est fantastique. Je pense qu'il sera l'avenir de notre club. Il sera l'avenir du football anglais", a ajouté l'entraîneur de Chelsea au sujet de la pépite anglaise.



L'Italien attend encore du renfort au milieu de terrain après le départ de Cesc Fabregas à l'AS Monaco : "Vous connaissez mon opinion; j'ai pensé qu'il était important d'avoir deux joueurs. L'un est arrivé. J'attends un autre. S'il arrivait, je serais très heureux. Mais je ne serai pas trop inquiet. Je suis heureux de jouer avec ces joueurs. Ampadu n'a pas très bien joué dans cette position , mais il est très jeune. C'est un nouveau poste".

"En seconde période, nous avons essayé avec Kovacic. Il peut déplacer le ballon très rapidement et proprement. Nous devons voir s'il peut jouer dans un match défensif, alors nous pourrons essayer. Drinkwater est avec nous, je vous ai dit mon opinion, c’est un très bon joueur mais il est plus apte à jouer avec deux milieux de terrain. C'est un très bon joueur en 4-4-2. Pas pour le moment il ne jouera pas, alors je dois attendre la fin du mois", a conclu Maurizio Sarri.