Chelsea - Maurizio Sarri : "C'est impossible de trouver un autre Eden Hazard"

L'entraîneur italien a loué la performance d'Eden Hazard contre West Ham (2-0) tout en évoquant son avenir. Le Real Madrid est toujours intéressé...

Eden Hazard a livré une grande performance lundi soir contre (victoire 2-0) avec un doublé dont un sublime but en solitaire pour l'ouverture du score. Omniprésent à Stamford Bridge, l'international belge a permis aux Blues de repasser à la troisième place du classement de et ainsi de se replacer à la course à la .

Il n'en fallait pas plus pour que Maurizio Sarri soit satisfait de cette soirée et bien évidemment de son joueur. “Je pense que c'était une grande performance de l'équipe, a indiqué l'entraîneur italien en conférence de presse. Hazard a bien sûr joué un match magnifique. Il a marqué un but incroyable. Le premier butest vraiment incroyable."

"Je suis sûr que le club ne veut pas le vendre"

L'ancien coach de a été également intérrogé sur les rumeurs de départ d'Eden Hazard cet été alors que la rumeur revient sans cesse. "Je suis sûr que le club ne veut pas le vendre. Mais, bien sûr, nous devons tous respecter sa décision, je pense. S'il veut vivre une autre expérience, nous la respecterons. Nous allons bien sûr essayer de le convaincre (de rester), mais ce n’est pas facile."

Il est évident que si le joueur formé à venait à partir, ce serait une sacrée perte pour la formation londonienne, qui est suspendue à l'heure actuellement de recrutement pour les deux prochains marchés des transferts. "Je ne suis pas le club. Je ne sais pas comment répondre. Du point de vue technique, non. Pas pour le moment. Aussi parce qu'il est impossible de trouver un autre Eden Hazard."

Concernant son choix final, à savoir s'il voulait bien partir cet été, Maurizio Sarri a affirmé qu'il ne savait pas encore ce que le capitaine des Diables Rouges avait décidé. " Pas pour le moment. Il m'a dit qu'il devait décider."