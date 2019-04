Chelsea - Maurizio Sarri affiche ses intentions pour la saison prochaine

Chelsea lutte actuellement pour intégrer le top 4, synonyme de Ligue des Champions. Son entraîneur regarde encore plus loin et parle de son avenir.

Si les Blues de espéraient se mêler à la course au titre cette saison, ce ne sera finalement guère le cas. et continuent de lutter tout en haut de la table de classement, tandis que les hommes de Maurizio Sarri doivent se contenter de la mouvementée bataille pour la .

Hazard prévient Chelsea : "Je veux jouer la Ligue des Champions"

La hiérarchie des Blues envisagerait d'ailleurs de limoger Maurizio Sarri selon les médias anglais. L'ancien coach du Napoli espère pourtant rester une saison de plus. "La est magnifique et je veux y rester, je veux rester à Chelsea", a -t-il plaidé après le succès contre dans le choc de PL ce dimanche.

Maurizio Sarri a même un plan bien précis pour les prochaines années. "Je veux rester ici et je suis certain que d'ici une à deux saisons, nous pourrons être des challengers pour Liverpool et Manchester City dans la course au titre", estime-t-il, lui qui veut prendre exemple sur son passage à .

"Quand je suis arrivé à Naples, la saison précédente, le club était à 24 points de la . Lors de ma première saison, nous étions à neuf points. Lors de la seconde, à six, lors de la troisième, à quatre. Nous n'avons jamais complètement rattrapé notre retard, mais nous en étions proches", s'est remémoré le coach italien.

Le mercato d'été ressemble fortement à une période charnière pour les Blues, avec la gestion du cas Sarri, mais aussi celui d'Eden Hazard. L'international belge des Blues a d'ores et déjà fait savoir que la Ligue des champions était une condition sine qua non pour le faire rester à Londres la saison prochaine.