Chelsea - Mateo Kovačić ne regrette pas du tout le Real Madrid

Après avoir alterné le chaud et le froid pendant 3 ans au Real, le Croate a retrouvé de la régularité chez les Blues. Tout ce qu'il souhaitait.

Très grand espoir du football croate depuis ses débuts, Mateo Kovačić n'a pas toujours été à la hauteur des attentes du temps où il évoluait au . Pendant trois saisons, le milieu de terrain a alterné le chaud et le froid, et a finalement été contraint de rallier l' et les Blues de pour se relancer.

Outre-Manche, Mateo Kovačić a justement retrouvé une certaine régularité dans ses performances, qui va de plus de paire avec un temps de jeu conséquent sous les ordres de Frank Lampard. Dans un entretien accordé au site officiel des 3èmes de , le joueur de 25 ans a affiché sa satisfaction.

"Chelsea arrive dans le meilleur moment de ma carrière​"

"Cela a aussi été un petit problème dans ma carrière. Tout s’est passé trop vite pour moi. J’ai eu trois grandes et difficiles années à Madrid. J’ai joué, je n’ai pas joué, je n’ai pas eu la continuité dont j’avais besoin et ce que j’ai maintenant ici. J’ai aimé ça, on a gagné trois Ligues des champions, mais Chelsea arrive dans le meilleur moment de ma carrière. C’est le changement le plus important pour l’instant et j’en suis très satisfait", a déclaré celui qui est désormais âgé de 25 ans.

Il est vrai que même si tout n'a pas été facile pour lui dans la capitale espagnole, tout le monde n'a pas l'occasion de se forger un tel palmarès dans la difficulté... Désormais, reste à savoir s'il sera capable de l'étoffer encore un peu plus du côté de Chelsea, où la tâche s'annonce plus coriace.