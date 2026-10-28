Chelsea contre Manchester United : avant-match de Premier League

Premier League - Journée 9 31 oct. 2026 - 08:30 Stamford Bridge

Chelsea reçoit Manchester United à Stamford Bridge le samedi 31 octobre à 09 h 30 EST et 13 h 30 GMT.

Le poste de Carrick est assuré, pour l’instant

Le passage de Michael Carrick à la tête de Manchester United semble toucher à sa fin, même s’il devrait encore diriger l’équipe face à Chelsea à Stamford Bridge. Manchester United n’a remporté qu’un seul de ses huit premiers matches de Premier League et accuse déjà 15 points de retard sur les leaders, Manchester City et Arsenal. La défaite 3-0 contre Bournemouth à Old Trafford semblait sceller le sort de Carrick, mais l’entraîneur de 45 ans aura encore une occasion de décrocher une victoire de prestige. Le cas du capitaine Bruno Fernandes fait beaucoup parler. La saison dernière, il a établi le record de passes décisives sur une saison avec 21 réalisations. Relégué sur le banc des remplaçants, il n’a pas joué lors de la défaite contre Bournemouth, mais United a semblé manquer de créativité sans son maître à jouer portugais. United n’a remporté qu’un seul des 11 derniers matches que Fernandes n’a pas commencés. Carrick se retrouve donc face à un dilemme.

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Avec le Chelsea de Xabi Alonso, il faut s’attendre à tout

Chelsea s’est incliné 2-0 à domicile contre Tottenham Hotspur en Premier League lors de sa dernière sortie. Il ne s’agissait que de la deuxième victoire de Tottenham à Stamford Bridge en 37 tentatives en Premier League. Un résultat qui, inutile de le dire, ne passera pas auprès des supporters de Chelsea. L’imprévisibilité récente du club se résume à son bilan de deux défaites, deux victoires et un nul lors de ses cinq derniers matches de Premier League. Les victoires riches en buts sont devenues une habitude à Stamford Bridge. Les succès 4-3 contre Brighton en championnat, 6-3 contre Leeds en Coupe de la Ligue anglaise et 5-1 contre Bournemouth en Premier League illustrent bien le spectacle proposé aux supporters de Chelsea.

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Statistiques clés et blessures

Cole Palmer fait son retour après avoir purgé une suspension contre Liverpool en Coupe de la Ligue anglaise.

L’attaquant de Chelsea Joao Pedro, impliqué dans huit buts en championnat cette saison, est absent en raison d’un problème à la cuisse.

United n’a remporté aucun de ses huit derniers matches toutes compétitions confondues et n’a jamais enchaîné neuf matches sans victoire au cours de ce siècle.

Chelsea a marqué 17 buts lors de ses cinq derniers matches à domicile, mais a encaissé au moins un but à chacune de ces rencontres.

Le seul match sans encaisser de but de United, toutes compétitions confondues cette saison, a eu lieu contre Sabah, qui découvre la Ligue des champions.

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Compositions probables

Chelsea (3421) : Penders ; Acheampong, Lacroix, Colwill ; Neto, Caicedo, Henderson, Hato ; Estevao, Palmer ; Rogers.

Man United (4231) : Lammens ; Yoro, Maguire, Heaven, Dalot ; Santos, Baleba ; Amad, Tielemans, Mount ;

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