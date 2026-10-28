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Chelsea-Manchester United en Premier League : tout ce qu’il faut savoir avant le match

Chelsea vs Manchester United
Chelsea
Manchester United
Premier League
M. Carrick

Présentation complète du match entre Chelsea et Manchester United en Premier League. Michael Carrick est-il déjà condamné ?

Chelsea contre Manchester United : avant-match de Premier League

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Premier League - Journée 9
Stamford Bridge

Chelsea reçoit Manchester United à Stamford Bridge le samedi 31 octobre à 09 h 30 EST et 13 h 30 GMT.

Le poste de Carrick est assuré, pour l’instant

Le passage de Michael Carrick à la tête de Manchester United semble toucher à sa fin, même s’il devrait encore diriger l’équipe face à Chelsea à Stamford Bridge. Manchester United n’a remporté qu’un seul de ses huit premiers matches de Premier League et accuse déjà 15 points de retard sur les leaders, Manchester City et Arsenal. La défaite 3-0 contre Bournemouth à Old Trafford semblait sceller le sort de Carrick, mais l’entraîneur de 45 ans aura encore une occasion de décrocher une victoire de prestige. Le cas du capitaine Bruno Fernandes fait beaucoup parler. La saison dernière, il a établi le record de passes décisives sur une saison avec 21 réalisations. Relégué sur le banc des remplaçants, il n’a pas joué lors de la défaite contre Bournemouth, mais United a semblé manquer de créativité sans son maître à jouer portugais. United n’a remporté qu’un seul des 11 derniers matches que Fernandes n’a pas commencés. Carrick se retrouve donc face à un dilemme.

Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images

Avec le Chelsea de Xabi Alonso, il faut s’attendre à tout

Chelsea s’est incliné 2-0 à domicile contre Tottenham Hotspur en Premier League lors de sa dernière sortie. Il ne s’agissait que de la deuxième victoire de Tottenham à Stamford Bridge en 37 tentatives en Premier League. Un résultat qui, inutile de le dire, ne passera pas auprès des supporters de Chelsea. L’imprévisibilité récente du club se résume à son bilan de deux défaites, deux victoires et un nul lors de ses cinq derniers matches de Premier League. Les victoires riches en buts sont devenues une habitude à Stamford Bridge. Les succès 4-3 contre Brighton en championnat, 6-3 contre Leeds en Coupe de la Ligue anglaise et 5-1 contre Bournemouth en Premier League illustrent bien le spectacle proposé aux supporters de Chelsea.

Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images

Statistiques clés et blessures

  • Cole Palmer fait son retour après avoir purgé une suspension contre Liverpool en Coupe de la Ligue anglaise.
  • L’attaquant de Chelsea Joao Pedro, impliqué dans huit buts en championnat cette saison, est absent en raison d’un problème à la cuisse.
  • United n’a remporté aucun de ses huit derniers matches toutes compétitions confondues et n’a jamais enchaîné neuf matches sans victoire au cours de ce siècle.
  • Chelsea a marqué 17 buts lors de ses cinq derniers matches à domicile, mais a encaissé au moins un but à chacune de ces rencontres.
  • Le seul match sans encaisser de but de United, toutes compétitions confondues cette saison, a eu lieu contre Sabah, qui découvre la Ligue des champions.
Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images

Compositions probables

Chelsea (3421) : Penders ; Acheampong, Lacroix, Colwill ; Neto, Caicedo, Henderson, Hato ; Estevao, Palmer ; Rogers.

Man United (4231) : Lammens ; Yoro, Maguire, Heaven, Dalot ; Santos, Baleba ; Amad, Tielemans, Mount ;

Actualité des équipes et effectifs

Chelsea vs Manchester United Équipes probables

Entraineur

  • X. Alonso

Forme du moment

CHE

CHE - Forme

HUL
N2-2
BRE
D3-0
BOU
V5-1
EVE
V0-2
TOT
D0-2
But marqué (encaissé)
9/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
MUN

MUN - Forme

TOT
N1-1
ATM
D2-0
LEE
N1-1
COM
D4-1
BOU
D0-3
But marqué (encaissé)
3/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Bilan des confrontations directes

Face à face

ChelseaNulManchester United
2
1
2
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
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Manchester United
MUN
1
FDM
Premier League
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Manchester United
MUN
2
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Chelsea
CHE
1
FDM
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Chelsea
CHE
1
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MUN
0
FDM
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Manchester United
MUN
1
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Chelsea
CHE
1
FDM
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
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Manchester United
MUN
3
FDM
7Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
D
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
V
V
V
D
V
3
BrightonBrightonBHA
8512237+1616
D
V
V
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
V
V
D
V
N
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
D
V
V
D
N
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
N
D
N
V
N
7
LeedsLeedsLEE
825196+311
N
N
D
N
V
8
NewcastleNewcastleNEW
83231214-211
V
D
D
V
D
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
V
V
N
V
D
10
HullHullHUL
824298+110
N
D
N
D
N
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
D
D
N
V
N
12
IpswichIpswichIPS
83141216-410
N
D
V
D
V
13
BournemouthBournemouthBOU
82331213-19
V
V
D
D
N
14
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
V
V
N
D
N
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
V
V
D
N
N
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
D
N
N
N
D
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
D
D
V
N
D
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
N
D
D
D
V
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
D
D
V
V
D
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
N
D
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

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