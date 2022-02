Chelsea : Lukaku n'a touché que 7 ballons contre Crystal Palace...

Romelu Lukaku a littéralement été spectacteur de la victoire de Chelsea contre Crystal Palace, samedi (1-0). Les Blues l'ont emporté au Selhurst Park grâce à un but tardif d'Hakim Ziyech à la 89e minute de jeu. Mais Romelu Lukaku a encore manqué une occasion d'impressionner, donnant au contraire la franche impression d'être absent des débats...

Lukaku fantomatique contre Palace



L'ancien attaquant de l'Inter Milan a touché le ballon le premier dans le sud de Londres, se chargeant de l'engagement initial. C'est presque la seule contribution que les supporters des Blues ont pu voir de sa part en première période... Et pour cause, l'attaquant de Chelsea n'a touché qu'un ballon supplémentaire durant les 45 premières minutes de jeu. Fantômatique.



La seconde mi-temps n'a guère été plus enthousiasmante. Au final, Romelu Lukaku n'a touché que sept ballons au total contre les hommes de Patrick Vieira, dont un sur l'engagement. Le plus bas total en Premier League depuis la saison 2003-04 (Opta).

Le Belge peine à convaincre cette saison



Retourné à Stamford Bridge cet été après une année magnifique à l'nter, couronné d'un titre de Serie A remporté au nez et à la barbe de la Juventus Turin, Romelu Lukaku n'est que l'ombre de lui-même ces derniers mois, et semble avoir perdu de sa superbe à Chelsea.



L'an passé, le Belge avait inscrit 24 buts en Serie A. Cette saison, il cumule 5 buts en 17 matches de Premier League, et a provoqué la colère des supporters en accordant une interview exclusive à Sky Sport Italia en décembre dernier, dans laquelle il admettait ne pas se faire aux méthodes de son entraîneur Thomas Tuchel et à ses nouvelles couleurs....