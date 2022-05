Chelsea : Lukaku doit-il débuter la finale de Cup face à Liverpool ?

Le prix de Romelu Lukaku n'a pas été un facteur déterminant dans les choix d'équipe de Thomas Tuchel au cours des deux derniers mois.

La superstar signée l'été dernier en provenance de l'Inter pour plus de 100 millions d'euros a dû passer la plupart de son temps sur le banc pendant cette période.

Cependant, après trois mois sans but en Premier League, le Belge a marqué trois fois lors de ses deux dernières sorties, réalisant d'excellentes performances contre les Wolves et Leeds, ce qui a permis à Chelsea d'engranger quatre points précieux qui l'ont mis sur la voie de la qualification pour la Ligue des champions de l'année prochaine.

La résurgence de Lukaku en fin de saison est à la fois une bénédiction et un casse-tête pour Tuchel, qui doit maintenant prendre une décision très importante pour la finale de la FA Cup de samedi contre Liverpool : doit-il faire jouer le joueur record du club en attaque - ou Kai Havertz ?

Un regain de forme bienvenu ?

Lukaku est évidemment l'homme en forme. Havertz, après tout, n'a pas marqué depuis sept matches.

Cependant, l'international allemand polyvalent offre quelque chose de différent et a bien servi Tuchel cette saison.

Tout dépendra essentiellement de la manière dont le patron des Blues abordera le match contre Liverpool, qui est en pleine forme. Chelsea veut absolument éviter de perdre trois finales de FA Cup consécutives, et une sixième finale nationale d'affilée si l'on inclut les défaites en Carabao Cup.

Tuchel ne donne pas grand-chose pour l'instant, mais il s'est dit satisfait que Lukaku, Christian Pulisic et Mason Mount soient désormais convaincus, ce qui laisse penser qu'ils pourraient être titularisés en attaque à Wembley.

"C'est toujours le bon moment pour trouver un rythme", a déclaré le coach allemand à propos du retour en forme de Lukaku. "Je suis heureux qu'il ait encore marqué [contre Leeds mercredi] et qu'il ait voulu rester sur le terrain pour marquer son but.

"Je suis également heureux pour 'Puli' et Mason que nous ayons été décisifs avec les joueurs offensifs. C'est important pour eux car cela leur donne de la confiance."

Lukaku ou Havertz ?

Il convient également de rappeler que Havertz a été relégué sur le banc lors des deux derniers matches après s'être montré frustrant lors du match nul 1-1 à Manchester United le mois dernier.

"Il doit se battre pour retrouver sa forme", a déclaré Tuchel à propos de son compatriote à Stamford Bridge. "Mais les gars sont encore jeunes devant et nous ne commencerons pas à pointer du doigt".

Cependant, Havertz, 22 ans, a prouvé à plusieurs reprises qu'il convenait à la tactique de Tuchel, son excellent pressing et sa technique exceptionnelle lui permettant de faire le lien entre le milieu de terrain et l'attaque.

Sa capacité à défendre a joué un rôle petit mais significatif dans le parcours victorieux de Chelsea en Ligue des champions la saison dernière, lorsque les 11 joueurs ont travaillé dur pour s'assurer que leur défense était imprenable pendant un parcours défensif record vers la gloire.

Même lorsqu'il n'est pas buteur, Havertz a aussi une propension à marquer des buts importants. L'ancien joueur du Bayer Leverkusen a marqué lors des finales de la Ligue des champions et de la Coupe du monde des clubs.

En outre, Havertz a débuté les trois matches de son équipe contre Liverpool cette saison, alors que Lukaku n'a débuté qu'une seule fois aux côtés de l'Allemand, lors du match de championnat à Anfield en août.

Ce match montre qu'ils pourraient être associés ensemble, mais ce n'est pas une option que Tuchel a sérieusement envisagée ces derniers temps.

"Il est très probable que ce soit l'un des deux, mais nous ne donnerons pas la composition aujourd'hui", a déclaré le manager aux journalistes à la veille de la finale de la coupe. "Romelu a joué et marqué dernièrement, et a tout fait pour être sur le terrain".

Les trois précédents affrontements entre Chelsea et Liverpool cette saison se sont terminés à égalité mais, lors de la finale de la Carabao Cup en mars, l'équipe de Klopp s'est imposée aux tirs au but, après que Kepa Arrizabalaga ait manqué son tir au but lors d'une séance de tirs au but épique.

Un maigre bilan face au Big Six

Les performances passées contre l'équipe de Jurgen Klopp et le Manchester City de Pep Guardiola pèseront certainement lourd dans l'esprit de Tuchel lorsqu'il s'assiéra pour choisir son équipe pour cette nouvelle visite à Wembley.

Malheureusement pour Lukaku, il n'a pas été particulièrement performant lors des rencontres de Chelsea avec les deux meilleures équipes du pays cette saison.

Il convient également de rappeler qu'il a connu des difficultés face à l'élite anglaise lors de son séjour de deux ans à Manchester United, où il n'a marqué qu'un seul but face à une équipe du big-six en 24 apparitions toutes compétitions confondues.

Il sera donc fascinant de voir ce que Tuchel décide de faire, d'autant plus que le fait de remettre Lukaku sur le banc pourrait avoir une incidence sur la décision de l'attaquant de rester à Stamford Bridge.

Chelsea devrait avoir des discussions avec Lukaku et ses représentants à la fin de la saison et on ne sait pas encore comment elles vont se dérouler.

"La situation doit être soigneusement évaluée, maintenant il y a une place en Ligue des champions à assurer, et la finale de la FA Cup : Romelu est totalement concentré sur cela, nous n'avons parlé de rien d'autre", a déclaré son agent, Federico Pastorello, à la Gazzetta Dello Sport.

"C'est un non-sens de spéculer sur les négociations : Chelsea vient de définir le rachat du club, donc nous ne connaissons toujours pas notre nouvelle situation."

Tuchel a répondu à l'interview de Pastorello en plaisantant : "S'il a l'intention de parler avec les [nouveaux] propriétaires, peut-être que ce n'est pas son intention [de parler] avec moi !".

L'article continue ci-dessous

"Mais voyons s'il peut obtenir une réunion. C'est son droit."

Lukaku est peut-être le meilleur buteur du club, avec 15 buts, mais on ne peut nier que sa première saison de retour dans l'ouest de Londres a été décevante.

Tuchel, cependant, a déjà prouvé qu'il ne se laissait pas influencer par autre chose que des considérations tactiques, ce qui signifie qu'il n'aura pas peur de décevoir Lukaku une fois de plus s'il estime que Havertz est mieux équipé pour aider Chelsea à terminer une campagne difficile sur une bonne note en battant Liverpool.