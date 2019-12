Chelsea-Lille (2-1) - Le LOSC dépassé à Stamford Bridge

Déjà éliminé de toute compétition européenne, Lille s'est incliné sur la pelouse de Chelsea pour sa dernière sortie en Ligue des champions (2-1).

C'est avec un XI remanié que s'est présenté ce mardi soir à Stamford Bridge pour son dernier match de la saison en . Exit notamment Osimhen, Bamba ou Ikoné pour les Dogues, qui auront tenu moins de 20 minutes.

Car si Maignan retardait l'échéance devant Emerson (16e) avant de voir N'golo Kanté manquer le cadre de près, après une première tentative contrée par Soumaoro (18e), c'est l'inévitable Tammy Abraham qui trouvait la faille dans la minute suivante. Jérémy Pied était dépassé par Willian sur le côté avant de voir le Brésilien servir parfaitement son buteur seul devant le but, ce dernier n'ayant plus qu'à pousser le ballon au fond (19e). Pire : un quart d'heure plus tard, c'est Cesar Azpilicueta qui doublait la mise de la tête sur un corner d'Emerson (35e). La différence était faite pour les Blues dès cette première période.

Dès le retour des vestiaires, Maignan devait encore s'employer, successivement devant Pulisic puis Willian (46e). Innofensifs dans le jeu, les Nordistes voyaient ensuite le portier formé au PSG sortir sur blessure (71e).

Titularisé en pointe par Christophe Galtier, Loïc Rémy donnait raison à son entraîneur en réduisant l'écart à un petit quart d'heure de la fin de la rencontre (78e). L'ancien de se rappelait au bon souvenir de Stamford Bridge et trompait Kepa d'une barre rentrante à la suite d'un centre de Jonathan Bamba. Mais le vice-champion de 2019 ne parvenait malheureusement pas à revenir au score pour accrocher son deuxième point dans cette phase de poules. La fin d'une campagne décevante pour les Lillois, qui ont rendez-vous dès vendredi avec en pour tenter de se qualifier à nouveau la saison prochaine.