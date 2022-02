Chelsea : les discussions avancent avec Rudiger, qui met la pression !

Antonio Rudiger a mis la pression sur Chelsea dans leurs discussions en cours concernant sa prolongation de contrat, alors que le club se rapproche de ses exigences de 200 000 livres par semaine. L'avenir de l'Allemand a fait l'objet de nombreuses spéculations ces derniers mois, son contrat actuel à Stamford Bridge expirant à la fin de la saison 2021-22.

Des positions qui se sont rapprochées

Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain surveillent de près la situation du joueur de 28 ans afin d'essayer de le faire signer gratuitement cet été, mais Chelsea travaille dans l'ombre pour lui faire signer un nouveau contrat. GOAL rapporte que Rudiger a rejeté la dernière offre de renouvellement des Blues, mais celle-ci n'était pas si loin de ses attentes, et il y a maintenant un sentiment positif des deux côtés pour qu'un accord puisse être trouvé.

Le principal intéressé a réitéré son engagement envers le club alors que les négociations se poursuivent, déclarant à The Athletic : "Je me sens bien ici, je l'ai toujours dit. Je pense que de la façon dont je joue, vous pouvez voir que je suis heureux ici. Mais il y a aussi d'autres personnes qui doivent prendre des décisions". Un moyen de mettre la pression à sa direction.

L'ambition de Rudiger en Premier League

L'article continue ci-dessous

Rudiger a aidé Chelsea à remporter la FA Cup, la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Supercoupe depuis son arrivée en provenance de la Roma en 2017, et a ajouté un autre titre prestigieux à son palmarès samedi. L'international allemand a joué l'intégralité des 120 minutes de la finale de la Coupe du monde des clubs remportée en prolongation par les Blues contre Palmeiras, et vise désormais un titre en Premier League...

Chelsea est probablement trop loin derrière Manchester City pour remporter la couronne cette saison, mais Rudiger est prêt à jouer son rôle pour essayer de ramener le trophée à Stamford Bridge dans les années à venir. "Bien sûr que je veux gagner la Premier League", a-t-il déclaré aux journalistes après la victoire à Palmeiras. "Est-ce que ça devient de mieux en mieux pour moi à Chelsea ? Oui. Nous n'avions jamais remporté ce trophée (la Coupe du monde des clubs de la FIFA) dans l'histoire de Chelsea. Je suis très heureux que nous n'ayons pas abandonné, que nous ayons fait notre truc. Nous avons tout essayé et nous avons gagné. Je veux juste aider, je veux juste être important et montrer l'exemple".