Chelsea - Leicester 1-1, Leicester prive Lampard d’un premier succès avec les Blues

Chelsea n’a pas réussi à se défaire de Leicester ce dimanche. Lampard est toujours en quête de son premier succès depuis son retour à Stamford Bridge.

Tout était réuni pour que le grand come-back de Frank Lampard à et dans son fief de Stamford Bridge débouche sur un succès : une enceinte bien remplie, un beau temps, et une équipe londonienne revancharde après sa lourde défaite contre (0-4) et aussi la perte de la Supercoupe d’Europe mercredi face à . Cela n’a malheureusement pas suffi pour empocher la mise.

Chelsea et Leicester se sont quittés sur un score d’égalité et au terme d’un match où chacune des équipes a eu sa mi-temps. Les locaux ont été plus conquérants durant le premier acte, mais ils n’ont pas pu garder le même rythme et les Foxes se sont rebiffés au retour des vestiaires.

Les premiers instants de la partie avaient pourtant laissé augurer un match à sens unique. Durant les cinq premières minutes, les Londoniens se sont créé très occasions nettes. Les deux premières, signées Mason Mount et Pulisic (3e), n’ont rien donné, mais la troisième fut la bonne. Elle fut l’œuvre du très remuant Mount. L’ancien de Derby a ouvert le score en venant subtiliser le ballon dans les pieds de Wilfried Ndidi avant de battre Kasper Schmeichel d’un tir croisé.

3 - Frank Lampard is the first Chelsea manager to fail to win any of his first three games in charge of the club since Rafael Benitez in the 2012-13 campaign. Introduction. pic.twitter.com/8nZwwsL6Hq — OptaJoe (@OptaJoe) August 18, 2019

Lampard a encore du boulot

À 1-0, l’erreur qu’a faite Chelsea est de ne pas pousser encore plus pour se mettre à l’abri. Certes, il y a eu une occasion de N’Golo Kanté (27e) passée tout près du cadre, mais à part cela les Londoniens n’ont pas réussi à se montrer menaçants.

Si Chelsea a levé le pied, c’est aussi parce que Leicester s’est bien réveillé. L’équipe de Brendan Rodgers a complètement mis la main sur le match au retour des vestiaires. Un sursaut récompensé par un but de la tête et sur corner de Ndidi, venu se faire pardonner pour son erreur sur l’ouverture du score. Cela faisait donc 1-1, et c’était presque mal payé pour les champions d’ 2016. Jamie Vardy, l’un des derniers rescapés du sacre, a notamment manqué une énorme opportunité de but.