Comment regarder Chelsea-Leeds United avec un VPN

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Présentation du match

Premier League - Journée 11 21 nov. 2026 - 10:00 Stamford Bridge

Chelsea reçoit Leeds United à Stamford Bridge pour un match de Premier League qui revêt une réelle importance pour les deux équipes, alors que la saison entre dans une période exigeante.

L’équipe de Xabi Alonso occupe la cinquième place du classement, mais aborde cette rencontre sur une série de résultats irréguliers, avec trois défaites lors de ses cinq derniers matches de championnat. Une défaite 2-0 contre Tottenham et un revers 1-0 face à Sunderland ont suscité des interrogations sur la capacité de Chelsea à rester dans la course au titre, malgré la qualité de son effectif.

Moises Caicedo reste le moteur du milieu de terrain d’Alonso, tandis que Romeo Lavia, récemment remis en forme, lui apporte un peu de soutien. Chelsea est privé de plusieurs joueurs clés, dont Reece James, Joao Pedro et Jamie Gittens, ce qui réduit ses options sur l’ensemble du terrain.

Leeds arrive à la neuvième place, mais a de bonnes raisons d’être optimiste. L’équipe de Daniel Farke a battu Tottenham 1-0 lors de son dernier match, et l’entraîneur a confirmé des nouvelles encourageantes concernant les blessures avant ce déplacement : Gabriel Gudmundsson, Dominic Calvert-Lewin et d’autres ont tous repris l’entraînement complet.

Calvert-Lewin mène l’attaque d’une équipe de Leeds qui a montré sa capacité à mettre en difficulté les formations de la première moitié du classement. James Trafford, largement salué pendant la trêve internationale, débute dans le but derrière une défense qui s’est révélée difficile à percer ces dernières semaines.

Les confrontations entre les deux clubs ont été animées. Chelsea a écrasé Leeds 6-3 en Carabao Cup plus tôt cette saison, même si Leeds s’est imposé 3-1 à Elland Road en décembre 2025, montrant que l’équipe ne se laisse pas impressionner par l’enjeu.