Chelsea - Le temps presse pour faire appel de l'interdiction de transfert devant le TAS

Les Blues ont jusqu'au jour de la finale d'Europa League pour déposer un appel devant le TAS pour suspendre leur interdiction de recrutement.

Le temps presse pour afin de soumettre un appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans l'objectif de faire annuler la décision de la FIFA d'interdire le club de recruter pendant deux mercatos - ou au minimum repousser la sanction.

Selon nos informations, les Blues n'ont plus que cinq jours pour se manifester devant le TAS, alors que les avocats du club tentent de se donner la meilleure chance de pouvoir au moins faire signer de nouveaux joueurs cet été. Un premier appel a d'ores et déjà été rejeté par la FIFA , qui a maintenu une sanction qui fait suite au non respect des règles de transfert concernant des joueurs mineurs.

L'article continue ci-dessous

Une décision argumentée rendue le 8 mai dernier et notifiée par écrit au club, qui aura donc eu trois semaines pour préparer son appel devant le TAS. La deadline est donc fixée au 29 mai - qui se trouve être le jour de la finale de contre à Bakou - mais le dossier doit encore être déposé à Lausanne, malgré les déclarations du club qui a certifié vouloir faire appel dès la décision de la FIFA.

"Le Chelsea FC a reçu aujourd'hui la décision du Comité d'Appel de la FIFA, déclarait un communiqué du club ce jour-là. Le club note que le Comité d'Appel de la FIFA a décidé de maintenir partiellement l'appel déposé par le Chelsea FC contre la décision du Comité Disciplinaire de la FIFA. Malgré tout, le club est très déçu que l'interdiction de transfert pour deux périodes consécutives ne soit pas annulé. Le Chelsea FC réfute catégoriquement les arguments du Comité Disciplinaire de la FIFA. Le club a agi en accord avec les règlementations en vigueur et fera appel de la décision devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS)."

Si le club ne parvenait pas à présenter cet appel, alors il ne serait pas en mesure de recruter le moindre joueur avant l'été 2020. Malgré tout, l'arrivée de Christian Pulisic sera bien effective puisqu'elle a été officilisée au mois de janvier dernier, avant que le joueur ne reste en prêt au pour les six derniers mois de la saison. Chelsea estime également que Mateo Kovacic et Gonzalo Higuain pourraient être transférés définitivement, eux qui sont déjà enregistrés dans l'équipe (en prêt).