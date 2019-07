Chelsea : le PSG étudie la possibilité d'un prêt de Bakayoko

Le Français a déjà exprimé le souhait de jouer pour le club de sa ville natale, qui envisage de le récupérer sous la forme d'un prêt.

Le envisage un prêt d'un an avec une éventuelle option d'achat pour le milieu de terrain de , Tiemoué Bakayoko.



Le milieu défensif de 24 ans, deuxième recrue la plus chère de l'histoire de Chelsea, ne s'est pas imposé en . Il avait été prêté la saison passée à l' , où il a réalisé une campagne plus aboutie, bien qu'irrégulière.



Il est difficile de savoir si Bakayoko figurera dans les plans du nouveau manager de Chelsea, Frank Lampard, mais nous pouvons confirmer que le Paris Saint-Germain étudie bien l'opportunité de le récupérer sous la forme d'un prêt d'un an avec une possible option d'achat.

Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale revenu cet été en provenance de Milan, a de bonnes relations avec l'entourage de l'ancien Monégasque.



Bakayoko avait précédemment affiché son intention de retourner à Chelsea après la fin de son contrat de prêt en , mais a admis qu'il aimerait jouer pour son club dans sa ville natale.

"Oui, bien sûr, un jour j'aimerais jouer à Paris", avait-t-il déclaré à L'Equipe. "Je ne peux pas mentir à ce sujet (...) Nous sommes de vrais parisiens. Je retournerai à Chelsea. J'ai encore un contrat de trois ans. Je n'ai pas le choix. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais je dois retourner à Chelsea. C'est la seule chose que je sache".



Bakayoko a été aligné ce samedi en deuxième mi-temps avec les Blues lors du match de préparation contre les Bohemians à Dublin. Il devrait faire partie du groupe qui se rendra au dans les prochains jours pour une tournée estivale du club londonien.