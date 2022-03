Chelsea : Le gouvernement britannique sanctionne lourdement Abramovitch, la vente du club en suspens

Le propriétaire de Chelsea, Roman Abramovitch, est désormais dans l'impossibilité de vendre le club après que le gouvernement britannique a gelé les actifs du milliardaire russe dans le cadre d'une série de sanctions financières.

Abramovich avait annoncé son intention de vendre le club londonien de Premier League la semaine dernière.

Cependant, malgré l'intérêt manifesté, les sanctions signifient que les Blues sont confrontés à un avenir incertain.

Pourquoi Abramovitch a-t-il été sanctionné ?

Abramovitch a été pénalisé dans le cadre des sanctions prises par le gouvernement britannique à l'encontre de nombreux Russes très en vue ayant des liens avec le président Vladimir Poutine, qui a ordonné la récente invasion de l'Ukraine.

L'Office of Financial Sanctions du Trésor britannique a publié jeudi une déclaration dont voici un extrait : "Roman Arkadyevich ABRAMOVITCH (ci-après ABRAMOVITCH) est un éminent homme d'affaires russe et un oligarque pro-Kremlin.

"ABRAMOVITCH est associé à une personne qui est ou a été impliquée dans la déstabilisation de l'Ukraine et dans l'affaiblissement et la menace de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance de l'Ukraine, à savoir Vladimir Poutine, avec qui ABRAMOVITCH entretient une relation étroite depuis des décennies.

"Cette association a inclus l'obtention d'un avantage financier ou d'un autre avantage matériel de Poutine et du gouvernement de la Russie.

"Cela inclut les allègements fiscaux reçus par les sociétés liées à ABRAMOVITCH, l'achat et la vente d'actions de et vers l'État à des taux favorables, et les contrats reçus dans le cadre de la préparation de la Coupe du monde de la FIFA 2018.

"Par conséquent, ABRAMOVITCH a reçu un traitement préférentiel et des concessions de la part de Poutine et du gouvernement russe."

Que signifient les sanctions contre Abramovitch pour Chelsea ?

Chelsea est maintenant effectivement dans l'attente, Abramovitch ayant espéré vendre le club de Stamford Bridge avant que les sanctions ne soient imposées.

La secrétaire d'État à la culture, Nadine Dorries, a déclaré que Chelsea recevrait une "licence spéciale", ce qui signifie que toutes les activités liées au football, comme le match de jeudi contre Norwich, peuvent se poursuivre.

Cependant, le club ne peut pas vendre de billets pour les matchs, ce qui signifie que seuls les détenteurs d'abonnements pourront assister aux matchs en personne.

L'article continue ci-dessous

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a publié une déclaration à la suite de la nouvelle : "Il ne peut y avoir de refuge pour ceux qui ont soutenu l'attaque vicieuse de Poutine contre l'Ukraine.

"Les sanctions d'aujourd'hui sont la dernière étape du soutien inébranlable du Royaume-Uni au peuple ukrainien.

"Nous serons impitoyables dans la poursuite de ceux qui permettent le meurtre de civils, la destruction d'hôpitaux et l'occupation illégale d'alliés souverains."