Chelsea, le FC Séville pas confiant pour la signature d'Alvaro Morata : "Une situation très compliquée"

Joaquin Caparros, dirigeant du FC Séville, considère qu'un accord sera compliqué à trouver avec Chelsea dans l'optique du transfert d'Alvaro Morata.

Alvaro Morata pourrait revenir en Espagne dès cet hiver, mais pas au Real Madrid. En effet, c'est le FC Séville qui est sur les traces de l'international espagnol et ce dernier ne serait pas contre l'idée de rejoindre le club espagnol. Mais si Chelsea n'est pas non plus contre l'idée de se séparer de l'ancien attaquant de la Juventus, le club londonien souhaite avant tout trouver son remplaçant, avant de le laisser partir.

Le nom de Gonzalo Higuain est notamment évoqué Outre-Manche et en Italie pour venir renforcer l'attaque de Chelsea, mais le dossier est bien évidemment compliqué puisque l'attaquant appartient encore à la Juventus mais est prêté à l'AC Milan actuellement. Autant dire que le FC Séville va devoir s'armer de patience et se contenter d'observer pour espérer obtenir le transfert d'Alvaro Morata dans les prochaines semaines.

"Munir est une option"

Joaquin Caparros, dirigeant du FC Séville, a confirmé au micro de la chaîne officielle du club sévillan l'intérêt pour Alvaro Morata mais considère que sa venue sera compliquée à concrétiser : "Il est vrai que nous avons un intérêt pour ce joueur (ndlr Morata), mais c’est une opération très très compliquée. Le joueur voudra peut-être venir ici pour d'autres options, mais c'est très compliqué. Chelsea est un club avec qui il est très difficile de négocier". À ne pas rater Manchester United, Sergio Romero : "Ole Gunnar Solskjaer a ramené de la joie"

Le directeur du football du FC Séville est en revanche davantage confiant en ce qui concerne la piste Munir, écarté par le FC Barcelone : "Munir est une option. C’est un jeune footballeur qui correspond au profil que nous voulons. Nous devons essayer de rechercher ces profils et il est une option. Son contrat se termine en juin et il semble qu'il ait dit à Barca qu'il ne le renouvellerait pas, mais je ne sais pas s'il peut venir en janvier".

"Munir est un joueur que nous suivons depuis plusieurs années. Maintenant, je dirais qu'un accord n'est pas conclu. Mais si c'était le cas, je ne le dirais pas non plus à la télévision", a conclu Joaquin Caparros. En tout cas le message est clair, le FC Séville est à la recherche active d'un élément offensif pour se renforcer cet hiver, après avoir échoué avec Mariano l'été dernier, que ce soit Alvaro Morata ou un autre joueur.