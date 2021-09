Chelsea : le "fantastique" N'Golo Kanté a tout changé, selon Thomas Tuchel

Le milieu de terrain a joué un rôle clé dans ce qui s'est avéré être une victoire confortable pour les Blues contre leurs rivaux londoniens, dimanche.

Thomas Tuchel a souligné l'impact de N'Golo Kante lors de la victoire 3-0 de Chelsea contre Tottenham, dimanche après-midi. L'international français est entré en jeu à la place de Mason Mount en deuxième mi-temps et a aidé les Blues à se remettre d'une première période plutôt décevante en marquant le deuxième but de son équipe.

Au-delà de son but, l'ancien de Leicester a été particulièrement bon, changeant le visage de son équipe. "Il a joué un rôle énorme. N'Golo est N'Golo, il est unique, unique en son genre et le fait de l'avoir sur le terrain fait une énorme différence pour tout", a déclaré son entraîneur Thomas Tuchel à BBC Match of the Day, sous le charme.

"C'est un gars unique... Il est fantastique"

"C'est un joueur de haut niveau. Si vous avez N'Golo, vous avez quelque chose que tout le monde recherche. C'est un gars unique... Il est fantastique" , a ajouté l'Allemand, qui n'a pas du tout apprécié le contenu proposé par ses joueurs avant son entrée en jeu. "Je n'étais absolument pas satisfait des 45 premières minutes. Il y avait des performances individuelles qui étaient excellentes en première mi-temps de la part de Kepa et Thiago Silva. Mais en général, nous avons manqué d'intention, d'énergie et d'acharnement dans les duels" , a-t-il déclaré à Sky Sports, ayant le sentiment que Chelsea a tenté de se défaire des Spurs uniquement grâce à sa qualité technique supérieure.

"J'ai eu l'impression que nous voulions impressionner par notre habileté pure, mais dans des derbys comme celui-ci, il ne s'agit pas toujours d'habileté. Il s'agit d'agressivité, de gagner des duels et d'être plus performant en tant qu'équipe. Nous en avons parlé clairement à la mi-temps. En deuxième mi-temps, nous avons réalisé une très bonne performance et nous avons mérité la victoire en deuxième mi-temps. C'était une très bonne réaction donc je suis content de la performance en seconde période".

Outre N'Golo Kanté, Thiago Silva a lui aussi marqué livré un match de très haut niveau, souligné par son ancien entraîneur au Paris Saint-Germain. "C'était bien qu'il ait failli marquer deux fois. Il était si fort. Je suis très heureux pour lui qu'il ait pu ouvrir le score pour nous. "Sa performance, même en première mi-temps, était exceptionnelle. C'était une performance fantastique et bien méritée" , a enfin déclaré Thomas Tuchel à propos de l'international brésilien, bientôt âgé de 37 ans. Chelsea sera de nouveau en action mercredi, face à Aston Villa dans la Carabao Cup à Stamford Bridge. Trois jours plus tard, ils accueilleront Manchester City, champion de Premier League.