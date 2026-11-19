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L’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, attend avec inquiétude des nouvelles de Moises Caicedo après que l’international équatorien a révélé avoir demandé à sortir à la mi-temps pendant la trêve internationale. L’ancien joueur de Brighton compose avec plusieurs petits problèmes physiques alors que Chelsea se prépare à retrouver la Premier League.

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Le milieu écourte son match contre la Bolivie

L’Équateur a réussi sa trêve internationale sous la direction de son nouvel entraîneur Marcelo Gallardo, enchaînant deux victoires 2-0 en match amical contre le Costa Rica et la Bolivie . Après avoir joué 84 minutes samedi, Caicedo a conservé sa place dans le onze de départ mardi face à la Bolivie.

Mais le joueur de 25 ans n’est pas revenu sur le terrain pour la seconde période après avoir demandé à sortir à la pause. Alors que les compétitions de clubs reprennent ce week-end, le milieu a préféré ne prendre aucun risque inutile lorsqu’il a commencé à se sentir mal.

Caicedo veut récupérer avant de retrouver son club

S’exprimant devant les journalistes après la victoire de mardi, le milieu de 25 ans a expliqué pourquoi il avait demandé à être remplacé à la pause. Il a confirmé que sa sortie anticipée était liée à ses prochains engagements avec son club .

« Non, je ne me sentais pas très bien, alors j’ai demandé à sortir, parce que je sais que j’ai un autre engagement avec mon club », a déclaré Caicedo aux journalistes. « Je vais donc essayer d’y retourner dès que possible et de récupérer. »

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Des problèmes physiques récurrents malgré une belle série en club

Cette nouvelle alerte pour Caicedo s’ajoute à une saison déjà perturbée par des pépins physiques récurrents. Après avoir manqué le premier match de Chelsea en Premier League contre Fulham, il a subi une blessure au mollet seulement 14 minutes après son entrée en jeu contre son ancien club, Brighton , ce qui l’a privé des trois rencontres suivantes.

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Bien que le joueur de 25 ans se soit rétabli et ait débuté les cinq derniers matches de Chelsea en championnat, son état physique suscitait des doutes avant le match contre Sunderland, à l’approche de la trêve internationale. Évoquant sa charge de travail plus tôt pendant cette trêve, Caicedo avait reconnu jouer malgré la fatigue pour représenter son pays.

« [Je suis] un peu fatigué, avec quelques petits problèmes, mais je suis ici parce que c’est ma sélection nationale et que ce qui compte le plus pour moi, c’est d’être ici, avec les miens, avec mon Équateur », avait-il déclaré. « Je fais un gros effort pour être ici et j’en suis heureux. »

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Une course contre la montre avant le match contre Leeds samedi

Chelsea dispose de peu de temps pour se préparer à défendre sa cinquième place dans l’élite anglaise contre Leeds United samedi après-midi. Caicedo ne doit reprendre l’entraînement avec le groupe que vendredi, ce qui pourrait ne laisser au milieu défensif qu’une seule séance pour prouver qu’il est prêt.

Avec si peu de temps pour récupérer avant le week-end, Chelsea devra décider au dernier moment si l’Équatorien est suffisamment en forme pour porter à six sa série de titularisations consécutives en championnat.