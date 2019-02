Chelsea : l'arbitre aurait-il dû sanctionner Kepa ? Ce que stipule le règlement

Le gardien de Chelsea, qui avait refusé de sortir dimanche contre Manchester City, aurait-il dû être sanctionné par l'arbitre ?

La scène continue de faire parler de l'autre côté de la Manche. Alors que tout le Royaume avait les yeux braqués vers Wembley afin d'assister a la finale de la League Cup opposant Chelsea à Manchester City, Kepa, le gardien des Blues, a refusé de céder sa place à son coéquipier Willy Caballero dans l'optique de disputer une séance de tirs au but, malgré la colère de son coach.

Signifiant à l'arbitre son intention de rester sur le terrain, le dernier rempart a vu Maurizio Sarri entrer dans un état second, provoquant un moment d'incompréhension générale entre les joueurs et le staff technique.

Si tout est rentré dans l'ordre après les déclarations des deux protagonistes, qui ont tout deux plaidé la thèse du quiproquo, la situation reste très commentée en Angleterre, notamment par rapport à la position de l'arbitre. Aurait-il dû sanctionner le joueur (qui a écopé d'une amende par son club) ?

Dans les règles du jeu de l'International Football Association Board (IFAB), la loi 3 stipule que rien n'obligeait l'officiel à sanctionner le joueur, par un carton jaune ou rouge.

"Lors de chaque remplacement, il convient d’observer les dispositions suivantes : L’arbitre doit être préalablement informé de chaque remplacement. Le joueur remplacé reçoit de l’arbitre l’autorisation de quitter le terrain, à moins qu’il n’en soit déjà sorti. Le joueur remplacé n’est pas tenu de quitter le terrain au niveau de la ligne médiane et ne peut plus participer au match, sauf lorsque les remplacements libres sont permis. Si un joueur amené à être remplacé refuse de quitter le terrain, le jeu se poursuit", indique le réglement.

Précisant également que "le remplaçant ne pénètre sur le terrain : qu’à l’occasion d’un arrêt de jeu ; au niveau de la ligne médiane ; après la sortie du joueur qu’il doit remplacer et après y avoir été invité par un signe de l’arbitre" et que "la procédure de remplacement s’achève au moment où le remplaçant pénètre sur le terrain", le règlement s'attarde sur 2 points qui concernent la situation rencontrée dimanche :

Un changement à la mi-temps, avant, pendant ou après des prolongations : "Le joueur qui est sorti devient alors un joueur remplacé et le remplaçant devient un joueur et peut procéder à toute reprise du jeu. S’il est procédé à un remplacement à la mi-temps ou avant les prolongations, la procédure devra avoir été effectuée avant que le jeu ne reprenne. Si l'arbitre n'est pas informé du remplacement, le joueur inscrit comme remplaçant peut continuer à jouer, aucune sanction disciplinaire n'est prise et l'arbitre doit rendre compte de cet incident à l'autorité compétente. Tout remplaçant ou joueur remplacé est soumis à l’autorité de l’arbitre, qu’il soit appelé à jouer ou non".