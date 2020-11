Chelsea - Lampard voit Kane et Son battre son record

Les deux joueurs de Tottenham ont déjà été ensemble à la conclusion de neuf buts en Premier League depuis le début de la saison.

Frank Lampard pense que Harry Kane et Son Heung-min vont "confortablement" battre le record de qu'il partage avec Didier Drogba pour le plus grand nombre de buts inscrits par un duo, alors que le manager de se prépare à accueillir à Stamford Bridge dimanche.

Les Blues accueilleront leurs anciens rivaux dans un derby londonien ce week-end, alors que leur patron se prépare à affronter son ancien entraîneur Jose Mourinho une fois de plus sous les feux de la rampe.

Le Portugais, qui a mené Chelsea à de nombreux titres de première division au cours de deux périodes distinctes à la tête de l'équipe, a vu son équipe s'imposer comme le leader de la saison. La victoire 2-0 du week-end dernier contre a contribué à maintenir les Spurs en tête du classement.

La plupart des performances impressionnantes du club cette saison ont été rendues possibles grâce à la combinaison fatale du capitaine anglais Kane et de la star coréenne Son, qui ont marqué neuf buts avec l'un à la passe et l'autre à la conclusion en autant de journées.

Les deux hommes ont fait un départ fulgurant, ce qui les place non seulement à distance du record d'une saison détenu par Alan Shearer et Chris Sutton avec 13 buts, mais les a portés à 29 au cours de leur carrière en Premier League, soit sept de moins que le record de tous les temps détenu par Lampard et l'ancien attaquant de la , Drogba.

"Ils sont certainement une menace pour ce record et ils vont le battre confortablement avec la façon dont ils jouent, a affirmé Lampard. C'est quelque chose dont Didier et moi étions fiers jusqu'à un certain point, mais c'est le football et ça passe. Les joueurs de leur niveau vont toujours tester cela."

Lampard a également rendu hommage à l'intelligence du duo, tout en soulignant que son équipe ne sera pas uniquement occupée à museler un ou deux joueurs.

"Oui, je suis conscient de la menace qu'ils représentent, a-t-il ajouté. Vous regardez les chiffres qu'ils produisent, tous les deux. Leur jeu et leur compréhension sont clairs.

"C'est donc quelque chose dont nous devons être conscients et nous ne pouvons pas regarder au-delà de cela. C'est une de leurs grandes forces, mais ce n'est pas leur seule force, il y a beaucoup de domaines différents. Nous devons essayer d'annuler cela et de tirer le meilleur parti des points positifs de notre équipe.

"J'ai beaucoup parlé des relations en début de saison, car nous avons fait venir des joueurs et de la transition que cela implique. Avec des joueurs comme Son et Kane, ils travaillent sur ce point depuis quelques années maintenant et je suppose que nous n'en sommes qu'au début.

"J'aimerais que nos joueurs aient ce genre de relations, pour qu'ils sachent ce que font les autres et qu'ils aient ce niveau de talent."