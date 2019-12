Chelsea - Lampard rejette l'idée d'une rivalité avec Mourinho

L'entraîneur des Blues assure avoir un profond respect pour celui qui fut son coach lors de son passage à Stamford Bridge.

L'entraîneur de , Frank Lampard, a cherché à atténuer la rivalité individuelle avec son ancien entraîneur et actuel boss de , Jose Mourinho. Chelsea cherche à éviter la défaite contre Tottenham, dans le nord de Londres, dimanche, un résultat qui verrait les Blues rétrograder à la cinquième place derrière leurs rivaux locaux en raison de leur moins bonne différence de buts.

Les stars du jours au Tottenham Hotspur Stadium seront probablement les entraîneurs, le monde du football étant intrigué de voir Lampard affronter son ancien mentor Jose Mourinho. Ce dernier a accepté le poste chez les Spurs il y a un mois et il a comblé l'écart avec son ancien club avec quatre victoires en cinq matches. Le patron de Tottenham est désormais une figure impopulaire parmi les supporters des Blues, mais Lampard ne veut pas que cela accapare l'attention.

"Le problème, c'est que ce n'est pas le spectacle de moi et Jose. C'est un match contre Tottenham. Je veux le battre. Je le respecte et je sais quel grand manager il est. Il veut me battre parce qu'il était manager de Chelsea, il était mon entraîneur, et maintenant il est entraîneur de Tottenham et il veut nous battre", a déclaré Lampard aux journalistes du centre d'entraînement de Cobham.

"J'aurai toujours beaucoup de respect pour tous mes entraîneurs. Si je devais envoyer un message ou appeler un entraîneur, je les appellerais toujours boss, même longtemps après. Quand vous affrontiez quelqu'un comme ça, influent, je savais que c'était différent.

"Si vous allez chez les plus grands rivaux, les fans vous le diront. Cela ne veut pas dire qu'ils ont oublié l'histoire ou ne la respectent pas. José Mourinho est un entraîneur qui veut travailler. Il a saisi cette opportunité. Il ne sera pas trop préoccupé par cela, non plus.

"Regardez les fois où il est retourné à United, on aurait qu'il [s'en fichait]. Nous savons que c'est une grande rivalité. Probablement, de mon temps, c'est devenu la plus grande des derbies de Londres. Toute rivalité, tout derby local, augmente légèrement la mise. Je me souviens de ce sentiment, cette envie de gagner et ce désespoir de ne pas perdre. C'est ce que nous ressentons tous."

"Abraham peut aller très loin en suivant le modèle de Kane"

Lampard a également déclaré que l'éthique de travail de l'attaquant de Tottenham Harry Kane est similaire à la sienne à l'époque où il jouait, et il espère que Tammy Abraham pourra suivre l'exemple de son homologue anglais. Ce dernier sera un joueur clé pour Chelsea dans ce match, du haut de ses 11 buts cette saison avec les Blues.

"Il n'y a pas de meilleure personne pour lui dans le monde du football que Harry Kane", a-t-il déclaré. "Harry Kane est le numéro 9 complet. Si ce n'est pas le meilleur, alors il est proche d'être le meilleur du monde. Il devrait regarder et tendre vers ça. Je sais qu'il le fait. Il sera différent, il peut après très, très loin en suivant ce genre de modèle."

Comme Abraham, Kane a dû aller progresser loin de son club formateur en prêt, avant de s'y imposer. Il lui a fallu plus de temps qu'au jeune joueur de Chelsea pour y parvenir, mais il fait aujourd'hui partie des meilleurs avant-centres du monde.

"De l'extérieur, il me fait penser à moi. Il a maximisé chaque parcelle de son talent, ou il est en train de le faire", ajoute Lampard. "C'est un garçon motivé, un homme de famille, qui veut travailler et tirer le maximum de sa carrière. J'ai un grand respect pour lui. Nous serons rivaux ce dimanche, mais j'ai un grand respect pour lui."