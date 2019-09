Chelsea - Lampard : "Nous étions la meilleure équipe"

Les Blues ont peut-être concédé une défaite ce dimanche à Stamford Bridge contre Liverpool (1-2), mais l'entraîneur s'est montré satisfait.

Frank Lampard s'est montré satisfait de la prestation de ses joueurs contre ce dimanche, estimant que avait été la meilleure équipe sur la pelouse malgré la défaite (1-2).

Les Reds avaient pris l'avantage grâce à Trent Alexander-Arnold et Firmino avant de voir les locaux revenir suite à un but magnifique de Kanté avant de pousser en fin de match pour égaliser. Les Londoniens ne comptent que huit points après six journées, leur défense est la pire de l'histoire du club après autant de rencontres et Lampard est le premier entraîneur à ne remporter aucun de ses quatre premiers matches à domicile.

Malgré cela, l'ex international anglais était convaincu que ses joueurs méritaient mieux face aux champions d'Europe en titre. "En terme de performance nous étions la meilleure équipe, a-t-il affirmé à Sky Sports. Nous avions plus d'énergie dans notre jeu, plus de caractère et d'envie. C'est pour cela que les supporters nous ont applaudi à la fin. Gardons cela pour la suite."

Le technicien a également donné son avis sur le but refusé à Azpilicueta par la vidéo pour un léger hors-jeu de Mount. "J'aime l'idée qu'on aurait pu marquer deux fois, mais Mason est légèrement hors-jeu. Il faut faire avec. C'est triste pour la célébration sur le moment mais si nous voulons de bonnes décisions, c'est comme cela. Cela change l'atmosphère dans les tribunes et sur le terrain."

"Aucune victoire à domicile ? Nous voulons changer cela et j'y crois si nous jouons comme cela. La réalité est que de jeunes joueurs ont fait leur apparition dans l'équipe. Nous avons perdu deux n°9 que nous avions l'an dernier et nous ne pouvons pas changer cela.

"Les gens disent que l'interdiction de transfert est quelque chose de négatif pour Chelsea et à court terme ça l'est, mais à long terme, si nous pouvons avoir de la vision, avec des joueurs comme Tomori, Mason [Mount], Tammy [Abraham], alors on peut espérer que cela soit vraiment bon pour nous."