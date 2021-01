Chelsea, Lampard : "Ne pas comparer Werner avec Fernando Torres"

En pleine crise de confiance et de buts avec Chelsea, Werner peut compter sur le soutien de son entraîneur pour redresser la barre.

En déboursant plus de 50 millions d’euros l’hiver dernier avant de le laisser à la disposition de Leipzig, ne pensait pas vivre de tels débuts avec Timo Werner. Censé être l’une des têtes de gondole du projet londonien basé sur la jeunesse, l’attaquant allemand (24 ans) devait être la force de frappe offensive des Blues.

Ayant décidé de faire l’impasse sur le Final 8 de la Ligue des Champions avec le pour s’acclimater le plus vite possible à son nouvel environnement, Werner avait mis toutes les chances de son côté pour connaitre des débuts réussis à Stamford Bridge. Six mois après, le constat est tout autre… Plein de bonne volonté, l’international allemand est en manque de confiance devant le but adverse.

Censé pousser Tammy Abraham et Olivier Giroud sur le banc des remplaçants, Werner n’a pour le moment pas réussi ce défi avec seulement quatre buts. Ayant loupé une occasion en or face à durant le week-end, il en est désormais à dix matches de championnat sans le moindre but. Une disette qui interpelle de l’autre côté de la Manche au point de déjà considéré l’Allemand comme un flop, les attaquants recrutés une fortune par Chelsea n’ayant jamais vraiment donné satisfaction à l’image de Fernando Torres ou encore Andreï Shevchenko.

L'article continue ci-dessous

"Je ne veux le comparer à personne, a déclaré Lampard en marge de la rencontre contre Leicester après une comparaison avec Fernando Torres. L’histoire de chacun est différente. Fernando Torres a connu des moments difficiles ici et est reparti en remportant la , donc je ne pense pas que nous devrions trop comparer."

Apparu marquer à la fin du match contre les Cottagers, Timo Werner tente de faire bonne figure en ne rechignant pas aux efforts collectifs. Mais ce n’est pas sur ce point-là qu’il est attendu et ses neufs buts en 26 rencontres ne pèse pas bien lourds à côté de sa saison dernière à 34 réalisations. Mais Lampard préfère ne pas enfoncer son attaquant et demande de la patience pour un joueur recruté pour les cinq prochaines saisons.

"Il a besoin de garder la tête haute et de se concentrer et mon travail est de le soutenir autour de lui et de lui donner de la positivité et de la confiance. Timo n’a pas marqué par hasard le nombre de buts des dernières saisons. Il a marqué ces buts en raison de son immense talent. Cette période difficile pour lui en ce moment est une petite période de ce que je crois être une carrière fantastique pour lui à Chelsea. Je n’ai aucun doute là-dessus."