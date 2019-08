Chelsea - Lampard : "L'important c'est la réaction contre Leicester"

L'entraîneur des Blues est revenu sur les défaites contre Manchester United puis Liverpool, avant de se projeter sur la réception des Foxes.

reçoit Leicester ce dimanche (17h30) après une semaine compliquée, marquée par deux défaites contre lors de la 1ère journée de championnat (0-4) puis en Supercoupe d'Europe (2-2, 4-5 aux tab). Son nouvel entraîneur, Franck Lampard, estime que le contenu de ces deux rencontres était en partie encourageant et espère prendre ses premiers points dès ce week-end à Stamford Bridge.

Ce qui a mieux fonctionné contre Liverpool qu'à Old Trafford

"Nous avons pris moins de buts ce qui, évidemment, aide. Il y a eu des très bons moments dans le match contre Manchester United, qui ont été perdus dans le résultat mais pas pour moi. Je ne pense pas que nous devions perdre de la confiance après ce match, simplement apprendre des quatre erreurs qui leur ont donné les buts.

"Le match contre Liverpool était un grand test pour nous parce que pour moi c'est une des meilleures équipes du monde et nous avons fait le match avec eux. Nous avons été très bien physiquement étant donné que nous avions eu peu de temps pour nous préparer."

La déception d'avoir perdu ces deux matches

"Oui, nous sommes Chelsea et nous voulons gagner tous les matches que nous jouons. Quand vous allez à Old Trafford, il faut comprendre que vous pouvez perdre car c'est un match difficile. Mais comme je l'ai dit, si les choses nous avaient souri un peu plus tôt, cela aurait pu être différent.

"Pour ce qui est de la Supercoupe, nous avons perdu un match aux penalties alors que nous aurions dû gagner au vu des occasions que nous avons créées. Je suis déçu mais quand vous jouez contre de grandes équipes vous pouvez perdre. Ce qui est important c'est la réaction et c'est Leicester maintenant, nous cherchons à obtenir nos trois premiers points."

L'importance d'une victoire contre Leicester

"Une victoire est évidemment importante et nous voulons gagner à la maison d'autant plus que nous avons perdu le premier match de championnat. C'est un grand match pour nous devant nos supporters pour la première fois de la saison."

La réaction de Tammy Abraham face aux insultes racistes

"Tammy est déçu. Je suis particulièrement dégoûté de la part d'un soi-disant supporter de Chelsea. Tammy m'a demandé de prendre le 5e penalty parce qu'il voulait répondre présent et être courageux dans une soirée où le monde entier regardait. Et quelques heures après quelqu'un derrière un clavier ou un téléphone a dit les choses les plus horribles que vous puissiez dire. Je suis en colère pour Tammy et pour nous en tant que club, car cela ne nous représente pas."

Le meilleur poste de N'golo Kanté

"Au milieu, bien sûr. La chose importante pour moi avec nos milieux est que nous ayons de la flexibilité. Je pense que nous avons vu cela en partie contre Liverpool. Le fait qu'il récupère le ballon probablement aussi bien que n'importe qui dans le monde du football ne veut pas dire qu'il doit rester devant la défense et ne faire que ça. Il a aussi la qualité dans son jeu pour amener le ballon vers l'avant ou le récupérer haut sur le terrain. Je veux lui donner la liberté de faire ça."

L'avenir de Bakayoko et Zappacosta

"Ils n'ont évidemment pas débuté la saison avec nous. Tous les deux ont montré une grande application à l'entraînement et n'ont pas été un problème. La décision sera ce qu'il y a de mieux pour nous en tant que club et pour eux individuellement."