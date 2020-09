Chelsea, Lampard : "Kepa est notre gardien et je suis content de lui"

L'international espagnol a concédé un but de l'extérieur de la surface pour la 19e fois depuis qu'il a rejoint Chelsea, mais Lampard l'a défendu.

Frank Lampard a affiché son soutien à son gardien de but, Kepa Arrizabalaga, après la victoire 3-1 de contre lundi. Le joueur de 25 ans a été surpris lorsque Leandro Trossard a frappé pour marquer le but de l'égalisation de Brighton de l'extérieur de la surface. L'international espagnol a fait face à de vives critiques pour ses performances pour les Blues, par le passé, et le but de Trossard était le 19e qu'il a concédé de l'extérieur de la surface - plus que tout autre gardien de but de au cours des deux dernières années.

Mais Frank Lampard se dit satisfait des performances du gardien de but le plus cher du monde et a confiance en lui. "Je suis content de Kepa, j'ai vu de la confiance en lui", a déclaré le technicien anglais à Sky Sports. "Il est là, il est notre gardien et je suis content de lui." Peu de temps après que Trossard ait égalisé, Reece James a redonné l'avantage à son équipe quand il a envoyé un missile dans la lucarne gauche de Brighton.

"Le but de Reece James, il m'a fait quitter mon siège et nous en avions besoin, nous n'étions pas à notre meilleur niveau dans cette période", a déclaré Lampard. "Reece a ça en lui, c'est un joueur d'une telle qualité. Vous essayez de l'amener dans des zones où il peut être une menace. Je pensais que nous étions bien. J'ai aimé l'éthique de travail. Si vous analysez le fait que nous sommes ensemble en équipe depuis quatre jours, il est difficile de s'attendre à ce que tout clique le premier jour. Nous avons fait preuve de détermination et cela est un match dans lequel nous aurions pu perdre des points l’année dernière".

Plus d'équipes

Lampard satisfait par Werner et Havertz

L'article continue ci-dessous

Chelsea a signé cinq recrues avant la nouvelle saison, mais Timo Werner et Kai Havertz ont été les seuls nouveaux arrivants à figurer dans le onze de départ pour le match d'ouverture de la saison. L'entraîneur anglais est conscient qu'il devra expérimenter la forme de son équipe alors qu'il cherche un moyen de tirer le meilleur parti des nouveaux joueurs. "Je ne veux pas nous limiter à un seul système. Nous avons trois ou quatre joueurs qui peuvent jouer en tant que numéro 10 pour nous, mais je veux que nous soyons adaptables", a analysé Lampard.

"Nous avons beaucoup de joueurs offensifs, je veux que nous soyons fluides, je veux ce mouvement. Nous n'étions pas aussi fluides que possible aujourd'hui mais nous allons travailler dessus. J'ai aimé Kai Havertz. Ce n'est pas un match où tu repars avec des moments vintage et il y en a beaucoup sur ses épaules mais tu as vu des aperçus de ce qu'il peut faire. Tout ce que j'ai vu de lui est parfait et sa qualité passera par là. Il est extrêmement talentueux", a ajouté l'Anglais.

"J'ai adoré la façon dont Timo Werner apparaît dans différents domaines, il a soif de marquer des buts et d'être impitoyable. Nous voulons vraiment combler cet écart avec , nous devons avoir l'intention d'être là-haut même si c'est un grand objectif de gagner. Nous sommes en retard, il faut prendre cela étape par étape. Espérons que nous pourrons faire de grands progrès", a conclu Frank Lampard.