Chelsea, Lampard explique sa décision de faire de Pulisic le nouveau N°10

Le jeune ailier Américain a reçu le numéro emblématique et l'entraîneur des Blues insiste sur le fait qu'il l'a mérité.

L'entraîneur de , Frank Lampard, pense que Christian Pulisic mérite pleinement de porter le maillot n°10 du club cette saison et a personnellement appelé l'attaquant pour lui donner la bonne nouvelle. L'ancienne star du a connu une première campagne mitigée à Stamford Bridge avec des blessures limitant son impact alors qu'il a fait 34 apparitions toutes compétitions confondues avec 11 buts et 10 passes décisives à son actif.

Pulisic, qui portait le n°22 la saison dernière, a cependant montré assez à Lampard pour mériter de porter le maillot n°10 à la suite de la décision de Willian de quitter le club et de rejoindre . Alors que l'expérience de Willian faisait de lui un choix évident pour succéder à Eden Hazard, Lampard pense que les premières performances de Pulisic pour le club et son énorme potentiel en ont fait un choix naturel pour le numéro emblématique.

"Je voulais qu'il l'ait parce que j'avais l'impression qu'il le méritait et qu'il le voulait", a déclaré Lampard à Inside the Mind. "Il est venu l'année dernière et Willian était presque l'homme en attente au club pour prendre le maillot n°10 et je pense que c'était juste qu'il l'a pris avec son expérience. Quand il est devenu disponible, je pense que ce que Christian a livré au cours de sa première année justifiait plus qu'il obtienne le maillot et ce que cela signifie. Je sais que cela signifie beaucoup et il y en aura quelques-uns dans cette course pour essayer de l'avoir mais il était désireux de l'avoir et j'étais très heureux de passer cet appel".

"Je l'ai appelé, car il était à la maison à ce moment-là, et je pouvais sentir qu'il était heureux et j'ai le sentiment maintenant que c'est une autre petite poussée pour lui où il peut, espérons-le, avoir confiance qu'il est là, il est n°10, les responsabilités cela vient avec ça et je n'ai aucun souci avec Christian", a ajouté l'entraîneur anglais.

"Pulisic ne peut que s'améliorer avec nos renforts en attaque"

"Comme je l'ai dit, il a faim et la seule chose que nous devons continuer à faire est de le gérer parce qu'il est si rapide et la façon dont il joue, nous devons gérer et essayer de nous sortir de ces grosses blessures qu'il a eues l'année dernière. C'est quelque chose que nous travaillons. Nous savons tout ce qu'un Christian Pulisic en forme peut faire", a analysé Lampard. Pulisic est récemment revenu de blessure après s'être blessé aux ischio-jambiers lors de la finale de la contre Arsenal.

Lampard est sur le point de donner au joueur de 21 ans toutes les chances de prouver sa forme physique et croit fermement que Pulisic ne fera que s'améliorer cette saison. "Il s'est entraîné avec nous ces derniers jours, donc je suppose que je devrai être un peu prudent pour aller à , je vais voir comment il sera jusqu'à ce match parce qu'il avait une blessure assez grave aux ischio-jambiers et la reprise a été assez rapide".

"Je pense que l'année dernière, j'avais tout à fait le sentiment que Christian allait venir ici et être un grand joueur pour le club. Je connaissais son talent, je l'ai vu très tôt dans son temps ici et c'est devenu un grand sujet de discussion autour du club. quand je ne l'ai pas titularisé plus tôt cette saison-là, j'ai vraiment senti que c'était pour lui donner le temps de s'adapter au championnat ... alors j'ai essayé de le protéger. Tout ce qu'il veut faire, c'est jouer et bien jouer pour ce club. Je suis ravi que cette saison, il va encore s'améliorer. Il revient avec une grande envie. Il ne fera que s'améliorer avec les joueurs que nous avons amenés en attaque", a conclu Frank Lampard.