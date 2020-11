Chelsea, Lampard en désaccord avec Mourinho pour la course au titre

L'entraîneur de Chelsea insiste sur le fait que les Spurs sont capables de se battre pour le titre cette saison malgré les commentaires du Portugais.

L'entraîneur de , Frank Lampard, a déclaré que Jose Mourinho avait tort de dire que n'était pas en lice pour le titre de cette saison. Les Spurs sont en tête du classement, à égalité de points avec les champions en titre de , après avoir fait match nul 0-0 avec Chelsea à Stamford Bridge dimanche. Mourinho pense que la frustration de ses joueurs face au résultat prouve qu'ils ont subi un "changement complet de mentalité", mais a insisté sur le fait que son équipe n'était pas capable de se battre pour la couronne en .

"Nous ne sommes même pas dans la course, donc nous ne sommes pas un cheval", a déclaré l'entraîneur portugais. "Nous sommes le petit, jeune cheval - un poney. Nous ne sommes qu'un poney, et vous voyez la différence." Mais son homologue Blues est apparu confu par les commentaires de Mourinho, comme il le croit avec Harry Kane et Son Heung-min en bonne forme, ils sont capables de provoquer un bouleversement dans le championnat.

"C’est le droit de José Mourinho de le dire tel qu’il le voit de son côté, mais de l’extérieur, ils sont en tête du championnat, c’est très proche au sommet", at-il déclaré. "Si nous sommes des prétendants, alors ils doivent être des prétendants. Si vous avez Harry Kane et Son dans votre équipe - Son a neuf buts, Harry en a sept, ils encaissent peu de buts grâce à l'organisation de leur équipe - ils s'attendraient à être dans la course".

Plus d'équipes

"Ce résultat ne change pas grand chose"

L'article continue ci-dessous

"Ils ont beaucoup investi - ils ont des gens comme Gareth Bale assis sur le banc, Dele Alli n'est pas là. Il y a une équipe solide là-bas. Donc, je pense que nous sommes tous en compétition, mais José Mourinho peut donner son avis sur comment il voit les choses de son côté", a ajouté le technicien anglais. Mourinho a également fait remarquer que ce n'est "pas du tout un problème" pour Chelsea d'être à deux points des Spurs à ce stade de la saison.

Interrogé sur sa réaction en conférence de presse, Frank Lampard a déclaré: "Je ne sais pas sous quel angle, dans quel contexte, il vient de dire cela - de quelle manière ? Je ne pense pas que le résultat de toute façon aujourd'hui aurait changé l'idée qu'il y a un long chemin à parcourir. Il y a tellement de matches à jouer que je ne pense pas que cela aurait changé quoi que ce soit".

"Je suppose que le ressenti après le match n’est pas pertinent du point de vue de José Mourinho pour nous. Nous devons juste nous concentrer sur nous-mêmes. Nous savons que c’est serré au sommet. Il n'y a pas que nous, Tottenham et Liverpool qui sommes en course, il y a beaucoup d'équipes autour de nous cette saison qui semble légèrement différente des saisons récentes. Je ne sais pas quoi dire à ce sujet pour être honnête", a conclu Frank Lampard.