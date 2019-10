Chelsea, Lampard : "Batshuayi le mérite totalement"

Frank Lampard est revenu sur la prestation de Michy Basthuayi sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam (0-1).

Le coach anglais des Blues de a louangé au micro de BT Sport la performance son buteur belge, mais aussi de toute son équipe, lui qui a enregistré sa victoire "la plus satisfaisante" avec les Londoniens.

"Je suis très fier de leur performance", a-t-il ainsi indiqué, revenant bien sûr en longueur sur l'unique buteur de la soirée, Michy Batshuayi : "J’ai choisi de lancer Michy parce que je sais ce qu’il peut faire. Il attendait sa chance et il la mérite totalement."

Lampard a également rendu hommage à Christian Pulisic, qui a été le passeur décisif sur le but des Blues : "Christian est entré en jeu lors des deux derniers matches et il a changé le cours de la rencontre. Il est rentré et a apporté de l’énergie. Sa performance a été incroyable pendant 25 minutes."

Enthousiaste, Lampard a évoqué les nombreux buteurs talentueux que compte son groupe : "Ce qui est bien avec mes attaquants, c’est que même si Tammy (Abraham, le titulaire) marque des buts régulièrement, ils restent patients, travaillent dur et soutiennent le groupe. Et ils ont du talent ! "