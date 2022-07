Chelsea : Koulibaly ne sera pas aussi dominant en Premier League, prévient Benitez

L'ancien entraîneur de Naples a tenu à tempérer quelque peu l'enthousiasme entour de l'arrivée de Kalidou Koulibaly en Premier League.

Kalidou Koulibaly ne "dominera" pas à Chelsea comme il l'a fait avec Naples, selon Rafa Benitez, qui a des doutes sur sa concentration et ses capacités aériennes.

Chelsea a dépensé beaucoup pour le défenseur central dans le cadre du remaniement de son effectif cet été, en achetant le joueur de 31 ans pour près de 40 millions d'euros.

Benitez émet quelques réserves sur Koulibaly en Premier League

Koulibaly a longtemps été considéré comme l'un des meilleurs défenseurs du football italien. Cependant, Benitez, qui l'a entraîné à Naples, estime que ses faiblesses pourraient être exploitées plus facilement en Premier League.

L'ancien entraîneur de Chelsea a déclaré à The Athletic : "Il doit améliorer sa concentration par moments. Il peut être coupable de perdre sa concentration et d'être trop confiant, mais il a été extrêmement influent à Naples et des gens que je connais et en qui j'ai confiance m'ont dit qu'il était le meilleur défenseur central d'Italie pendant cette période.

"Cette saison, il va découvrir la Premier League et il pourrait convenir à la façon de jouer de Tuchel. Il a des similitudes avec Rudiger - il est très bon pour courir avec le ballon, il est bon des deux pieds.

"N'est-il pas un peu trop gentil ? Nous verrons ce qui se passe à Chelsea. Comme je l'ai dit, en Italie, il était bien parce qu'il était très rapide, mais je doute qu'il soit aussi dominant ici.

"L'habileté aérienne n'était pas sa plus grande force, mais en Italie, cela comptait un peu moins et il était correct. Il sera intéressant de voir comment il se développe en Premier League mais il a toujours été très désireux d'apprendre et il a passé du temps avec moi et mon équipe après les séances d'entraînement pour travailler son jeu de tête et améliorer sa technique."

Pourquoi Chelsea a-t-il fait signer Koulibaly ?

Malgré des inquiétudes sur certains aspects de son jeu et un prix élevé pour un joueur de plus de 30 ans qui n'a jamais joué dans le football anglais, Chelsea était désireux d'amener Koulibaly à Stamford Bridge.

Le défenseur central fera partie de la défense reconstruite du manager Thomas Tuchel après les départs estivaux d'Antonio Rudiger et Andreas Christensen.

Il est expérimenté au plus haut niveau du jeu de club européen, ayant fait 26 apparitions en Ligue des champions pour Naples après avoir rejoint le club en 2014.