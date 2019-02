Chelsea - Kepa Arrizabalaga sanctionné d'une semaine de salaire pour avoir refusé de sortir contre Manchester City

Le club londonien a décidé de sanctionner financièrement son gardien, après qu'il ait refusé de sortir avant les tirs aux buts contre Manchester City.

Chelsea disputait ce dimanche la finale de la League Cup contre Manchester City. Alors que le score était toujours de 0-0 et que la séance de tirs aux buts se profilait, l'entraîneur des Blues Maurizio Sarri a voulu remplacer son gardien par WIlly Caballero. Un changement refusé par Kepa. Ce qui a fortement énervé l'Italien.

Le club a fait savoir qu'il avait décidé de sanctionner financièrement son joueur d'une semaine de salaire. Le montant, d'environ 220.000 euros selon la presse anglaise, sera reversé à la fondation du club.

L'article continue ci-dessous

Déjà en difficulté en raison de la situation sportive de Chelsea (6e de Premier League), Maurizio Sarri a vu sa position encore plus fragilisée après cet épisode. "Il s'est excusé auprès de moi, de ses partenaires et du club. C'est au club de voir s'il veut le sanctionner en accord avec le règlement du club, mais de mon côté, l'affaire est close", a-t-il déclaré ce dimanche.

Le gardien s'est depuis excusé dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. "Je n’ai jamais eu l’intention de désobéir à l’entraîneur ou à l’une de ses décisions. Je pense que tout a été mal compris dans le feu de l’action lors de la dernière partie d’un match pour un titre. L’entraîneur pensait que je n’étais pas en position de jouer et mon intention était d’exprimer que j’étais en bonne condition pour continuer à aider l’équipe, tandis que les médecins, qui m’avaient examiné, arrivaient sur le banc pour transmettre le message. Je pense que l’image a été mal interprétée et ce n’était pas mon intention. J’ai un grand respect pour l’entraîneur et son autorité", a-t-il déclaré.

Ce malheureux épisode a suscité de nombreuses réactions dans le monde du football. L'ancien sélectionneur de l'équipe d'Espagne Espoirs, Luis Milla, a qualifié l'attitude de Kepa de "dérapage", estimant que "ce sont des moments qui se produisent sur un malentendu". José Mourinho, de son côté, s'est réjoui de n'avoir jamais été confronté à une telle situation. "Ce que je n’aime pas, c’est qu’il fragilise la position de l’entraîneur et de tout le staff", a-t-il dit.