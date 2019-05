Chelsea - Kepa affirme qu'il a appris de son "erreur" en finale de la Carabao Cup

Plusieurs mois après avoir refusé de sortir en finale de la Carabao Cup, l'Espagnol a affirmé regretter son geste, et avoir appris de son erreur.

Lors de la finale de la Carabao Cup perdue face à au terme d'une séance de tirs aux buts, Kepa, le portier de , avait provoqué la colère noire de son entraînuer Maurizio Sarri. Pour rappel, alors que ce dernier venait d'organiser la sortie de son gardien titulaire afin de laisser entrer Willy Caballero dans l'optique de disputer une séance de tirs au but, le jeune gardien de 24 ans avait refusé de suivre les consignes de son coach, signifiant à l'arbitre son intention de rester sur le terrain. Le coach de Chelsea avait ensuite laissé exploser sa colère sous les caméras, provoquant un moment d'incompréhension générale entre les joueurs et le staff technique.

"Tout d’abord, je regrette la façon dont la fin du match a été perçue. Je n’ai jamais eu l’intention de désobéir à l’entraîneur ou à l’une de ses décisions. Je pense que tout a été mal compris dans le feu de l’action lors de la dernière partie d’un match pour un titre. L’entraîneur pensait que je n’étais pas en position de jouer et mon intention était d’exprimer que j’étais en bonne condition pour continuer à aider l’équipe, tandis que les médecins, qui m’avaient examiné, arrivaient sur le banc pour transmettre le message. Je pense que l’image a été mal interprétée et ce n’était pas mon intention. J’ai un grand respect pour l’entraîneur et son autorité", avait ensuite fait savoir de son côté le portier basque sur Twitter le 25 février dernier, faisant logiquement amende honorable.

"Je n'avais pas conscience de ce qui s'était passé"

Quelques semaines plus tard, et avec le recul nécessaire l'Espagnol a de nouveau abordé le sujet dans les colonnes du Daily Mail, évoquant une période difficile dont il est parvenu à tirer des leçons. "J'ai accepté ce que le manager et le club avaient à me dire, et j'ai réalisé que je ne jouerais pas au prochain match. Bien sûr, c’était la seule chose que je pouvais faire. C’est quelque chose que j’ai fait dans le feu de l’action. C’est quelque chose dont je ne suis pas très fier."

"C’est un moment difficile dont j’ai tiré les leçons et qui m’apprend toujours. Il est temps que je regarde vers l’avenir. J'ai dit que j'étais désolé. Le football continue. Nous faisons tous des erreurs (...) Ce n'est que lorsque j'ai regardé pour la première fois les images que j'ai réalisé. Je le voyais sous un angle différent. Jusque-là, c'était comme si j'étais dans une bulle et que je n'avais pas conscience de ce qui s'était passé. J'ai retenu la leçon et la prochaine fois, ce sera différent", a ensuite promis l'ancien portier de Bilbao, considéré comme l'un des plus grands espoirs à son poste.