Chelsea : Kanté rassurant sur son état physique

Le milieu de terrain français assure se "sentir mieux" après avoir retrouvé les terrains dimanche lors du derby contre Tottenham.

N'Golo Kanté a rassuré son coach Thomas Tuchel par rapport à son état de santé après avoir retrouvé les terrains le week-end dernier. Le milieu de terrain français affirmant que son récent problème à l'aine a été "très bien géré" et qu'il "se sent maintenant mieux".

Le champion du monde tricolore a été contraint de manquer trois matchs de son équipe après avoir contracté une blessure en début de saison. Son retour s'est effectué dimanche lors de l'opposition contre Tottenham. Un retour gagnant puisqu'après avoir été incorporé comme remplaçant en cours de jeu, il s'est distingué en marquant un but. Son premier en 49 rencontres de championnat.

Après avoir savouré cette belle sortie, Kanté a fait part de ses sensations sur le site officiel du club : "Je me sens mieux. Je pense que nous avons très bien géré la blessure. J'ai pris le temps d'entrer sur le terrain et je suis heureux d'être de retour et je me sentais très bien."

"Ce n'était pas mon plus beau but"

Kanté a remplacé Mason Mount au cœur du milieu de terrain de Chelsea contre les Spurs et a donc aidé les Blues à remporter une victoire convaincante 3-0. Outre son but, il a fait montre d'une belle activité dans l'entrejeu. Son énergie et sa motivation ont contribué à repousser les attaques adverses.

Concernant le but qu'il a inscrit, l'ancien Caennais a reconnu avoir eu une petite dose de réussite : "Ce n'était pas mon plus beau but, mais c'était un but important et cela a aidé mon équipe. Mateo [Kovacic] m'a donné le ballon, j'ai vu que j'avais le temps de tirer alors j'ai tiré, c'était une déviation, mais je suis heureux qu'il ait touché le poteau et soit entré. Je suis heureux d'avoir aidé l'équipe."

La rencontre de Kanté contre Tottenham n'était que sa quatrième de la saison, avec seulement 108 minutes d'action en championnat jusqu'à présent. Mais, il est à présent totalement débarrassé de ses soucis physiques, et enclin à redevenir une figure importante de l'équipe londonienne.