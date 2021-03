Chelsea - Kai Havertz ne se cherche pas d'excuses et espère un rebond

Décevant depuis son arrivée à Chelsea, l'international allemand entend s'armer de patience pour pouvoir, à terme, prouver sa valeur aux Londoniens.

Kai Havertz admet qu'il doit "s'améliorer" à Chelsea, et que son prix d'achat ne sera pas une excuse alors qu'il cherche à offrir un retour sur l'investissement réalisé. De grandes choses étaient attendues du meneur de jeu de 21 ans lorsque les poids lourds de la Premier League ont remporté la course à sa signature l'été dernier.

Le talentueux international allemand a trouvé la situation difficile en Angleterre, avec des blessures et une perte de forme liée à la Covid-19, mais il conserve toute confiance en ses capacités et pense qu'un renversement de fortune est à venir. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré aux journalistes ces dernières heures.

"Je suis ici depuis six mois et je m’habitue à l’endroit, au pays"

"Le Corona est maintenant terminé, je me sens bien. J’ai eu une petite blessure ces dernières semaines, mais il est maintenant temps de bien jouer. Je dois améliorer mon jeu. Cela n’a pas été facile pour moi, mais il n’y a pas d’excuses. Je dois juste continuer à travailler et j'espère qu'il y aura bientôt un grand revirement, mais je ferai de mon mieux. Pour moi, il a été difficile de tout changer. C’est difficile pour moi, mais je suis ici depuis six mois et je m’habitue à l’endroit, au pays", a ainsi confié l'Allemand.

L'article continue ci-dessous

"J'espère que je verrai bientôt ma famille. C’est difficile pour moi, j’ai toujours aimé passer du temps avec eux. Ce n’était pas le bon moment pour passer du temps avec eux. Mais ce n’est pas seulement moi, il y a des milliers d’autres personnes dans une situation encore pire que moi", a ensuite nuancé l'ancien du Bayer Leverkusen.





L'attaquant allemand était amené à offrir une créativité supplémentaire à l'équipe de Chelsea. Malgré un triplé en début de saison enregistré lors d'un affrontement contre en Carabao Cup, il a été largement en dessous des attentes, à l'image de son partenaire et en sélection Timo Werner, lui aussi en proie aux doutes.

Avec seulement cinq buts et sept passes décisives au total cette saison, Kai Havertz n'a rien du cador espéré. Mais un ajustement de position pourrait jouer en sa faveur, son compatriote Thomas Tuchel préférant une approche différente depuis qu'il a pris les rênes de la direction. Il a utilisé l'ancienne star du Bayer Leverkusen comme un «faux neuf» ces derniers temps, lui permettant d'opérer un peu plus haut sur le terrain. Reste à savoir si ce positionnement lui permettra de retrouver des couleurs...