Chelsea - Kai Havertz : "J'espère pouvoir continuer comme ça mercredi"

Double buteur face à Fulham ce samedi (2-0), l'Allemand était déjà tourné vers la demi-finale retour de Ligue des Champions contre le Real Madrid.

Brillant à Madrid mardi soir, lors de la demi-finale aller de Ligue des Champions (1-1), le Chelsea de Thomas Tuchel ne cesse de surprendre. Aux portes d'une finale de C1, les Blues ont d'autres objectifs en championnat, à savoir assurer leur qualification pour la prochaine C1. Quatrièmes, ils entendaient prendre leurs distances ce samedi.

D'autant que l'adversaire du jour n'était autre que Fulham, équipe en difficulté en Premier League. Sans surprise, les hommes de Thomas Tuchel ont fait respecter la hiérarchie sur la pelouse de Stamford Bridge, bien aidés par un doublé de l'international allemand Kai Havertz (2-0), lequel s'est montré très satisfait après la rencontre.

"J'ai marqué très tôt donc ça m'a donné un peu de confiance"

"C'était très important. Nous devons entrer dans le top quatre de la Premier League, c'est notre objectif pour la saison et cette victoire aujourd'hui est cruciale pour nous. Ensuite, mercredi, nous avons un autre match important, nous sommes donc satisfaits de la victoire", a ainsi confié l'Allemand au micro de Sky Sports.

"J'ai marqué très tôt donc ça m'a donné un peu de confiance, c'est toujours bon de marquer et je suis heureux d'aider l'équipe. J'espère pouvoir continuer comme ça mercredi. Nous avons beaucoup de joueurs de qualité dans notre équipe et pour nous, il est facile de créer des occasions. Quand vous avez des milieux de terrain comme celui-ci derrière vous, c'est toujours le cas", a ensuite expliqué l'ancien joueur du Bayer Leverkusen. Satisfait, son entraîneur Thomas Tuchel l'était tout autant.

"J'ai le plus grand respect pour ce que nous avons fait. C'était difficile pour nous, mais nous nous sommes accrochés dans le jeu. Nous aurions pu décider le match plus tôt, mais ce fut une victoire difficile et très importante. Nous étions parfaits. C'était ce que nous exigions de nous-mêmes (...) Nous n'avons pas manqué de concentration".

Il a par ailleurs été particulièrement enthousiasmé par le match de son compatriote Kai Havertz. "Il a marqué deux buts décisifs et il a été impliqué avec Timo [Werner], ce sont deux très bonnes performances de nos attaquants". Petit à petit, les Allemands apportent satisfaction chez les Blues. Et cela arrive à point nommé !